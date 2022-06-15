На Госуслугах открылся прием заявлений в колледжи

Сервис доступен пользователям Госуслуг с подтвержденной учетной записью. Подать заявление можно только на очную форму обучения. Сделать это может только сам абитуриент. Заполняя заявление, нужно:

- Указать уровень образования (9 или 11 классов).

- Выбрать образовательную организацию.

- Указать, требуются ли особые условия.

- Указать индивидуальные достижения (победы в олимпиадах, конкурсах или спортивных соревнованиях).

- Проверить персональные данные, которые подтягиваются из личного кабинета на Госуслугах (ФИО, СНИЛС, паспортные данные и т.д.).

- Проверить данные об образовании и приложить скан-копию документа об образовании.

- При необходимости загрузить дополнительные документы.

- Указать контакты родителей, на тот случай, если приемная комиссия не сможет связаться с абитуриентом.

На этапе выбора образовательной организации в форме появится информация об условиях для поступления. Например, будет ясно, нужна ли для поступления в выбранный колледж медицинская справка, предоставляется ли общежитие, есть ли вступительные экзамены. Можно будет выбрать очную или заочную форму обучения на бюджетной или платной основе.

«Сервис по приему заявлений в колледж на Госуслугах учитывает все интересы абитуриентов и максимально упрощает процедуру подачи документов. Форма позволяет указать, что при поступлении требуются особые условия в связи с инвалидностью или необходимо место в общежитии. Предусмотрено и поступление по договору о целевом обучении. Абитуриенту останется только пройти вступительные испытания, если это необходимо, и до 15 августа принести оригиналы документов об образовании туда, где он решит учиться», – комментирует замглавы Минцифры России Олег Качанов.

После подачи заявления в личный кабинет будет приходить информация обо всех этапах его рассмотрения, дате проведения дополнительных вступительных испытаний и их результатах. Конкурсные списки по каждой из выбранных специальностей можно будет отслеживать на странице промежуточных результатов.