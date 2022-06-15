ПМЭФ-22: Область подписала первое «звёздное» соглашение

Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и учредителями компании ООО «Строительные решения» — Филиппом Киркоровым и Михаилом Баракиным.

«В этом году Ленинградская область открывает форум подписанием соглашения со «звёздным» инвестором. Строительство современного торгово-развлекательного комплекса в районе Уткиной заводи в Новосаратовке: мы уже обсудили проект, компания получит все необходимые преференции, предусмотренные региональным законодательством. Я желаю вам успехов на всех этапах создания торгово-развлекательного центра, уверен, что он будет востребован у жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга», — сказал Александр Дрозденко.

Филипп Киркоров отметил, что всё самое новое, дорогое и главное для него он презентовал в городе на Неве. «В это важное для всей страны время, для развития и поддержания экономики России, я со своими друзьями начинаю новый бизнес. И хочу стать примером для многих. Хочу тем самым показать, что у нас большие возможности! Мы будем вкладывать деньги, развивать и строить по всей России. Начать наш бизнес мы решили с Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Здесь отличный инвестиционный климат. Хороший перспективный регион», — сказал народный артист РФ. По его словам, ТРК будет называться «Звезда».

Компания планирует создание и развитие в Новосаратовке девелоперского проекта — торгово-развлекательного комплекса площадью 10 000 – 14 000 кв.м. Планируемый объем инвестиций — более 1,5 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест — 30. Срок реализации — 4 квартал 2023 года.