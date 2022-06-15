Творческие ленинградцы – на форуме «Таврида»

Первый заезд сезона, смена «Кириллица», посвящена Году культурного наследия народов России: она объединила арт-школы народного искусства (хореография и музыка), русского языка и современной литературы, цифровизации и IT-технологий, а также иконописи и шрифтового дизайна.

Участниками заезда стали 400 молодых активистов из 73 регионов России, а также Луганской и Донецкой Народных Республик. В том числе — 6 молодых и талантливых ленинградцев. Иконописец Екатерина Ковальчук из деревни Большие Тайцы Гатчинского района пройдет Арт-школу иконописи, дизайнер среды Анна Шейда из Мурино участвует в Арт-школе шрифтового дизайна, педагог-организатор Яна Яжмина из поселка Кузьмоловский отправилась в Арт-школу русского языка и современной литературы. Еще трое ленинградцев — Георгий Звездин из Тихвина, Николай Кебряков из Гатчины и Сергей Попов из Мурино прокачают свои навыки в Арт-школе народного искусства.

Приветствие участникам и организаторам образовательных заездов направил Президент России Владимир Путин. Он отметил вклад проекта в развитие молодых деятелей культуры и искусств: «За прошедшие годы «Таврида» укрепила свой потенциал, стала признанной площадкой для общения энергичной талантливой молодежи. Здесь юноши и девушки могут предложить свежие, оригинальные идеи, получить поддержку для их осуществления. Глубоко символично, что в Год культурного наследия народов России «Таврида» посвятила значительную часть своих мероприятий изучению и популяризации песенного, хореографического искусства, самобытных обычаев и традиций народов нашего многонационального Отечества».

Во время арт-школ «Кириллицы» с участниками будут работать эксперты МГИМО, издательства АСТ, издательской платформы ЛитРес: Самиздат, Редакции Елены Шубиной, журнала «Юность», Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Московской духовной академии, музея-заповедника «Херсонес Таврический» и других институций. Участники смогут выиграть финансирование на свои проекты в грантовом конкурсе, пройти кастинги в флагманские медиа-проекты и получить новые знакомства.