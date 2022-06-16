Биоотходы ― в дело

Завод по производству органических и органоминеральных удобрений в Кингисеппском районе планирует построить компания «Фортис». Соглашение о сотрудничестве при реализации этого проекта подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель генерального директора ООО «Фортис» Игорь Василенко в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Важно, что в этом инвестиционном проекте есть не только экономическая, но и экологическая составляющая. В Ленинградской области уже есть несколько предприятий по переработке агропромышленных отходов, которые уже доказали свою востребованность и эффективность. Я рад, что сегодня это направление развивается, появляются новые технологии переработки и новая продукция, востребованная нашими аграриями», ― прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Планируемый объем инвестиций в проект составит 2,5 млрд. рублей. В его основе ― выпуск сложных органоминеральных удобрений на основе переработанного куриного помета. Биосырье на переработку будет поставлять «Птицефабрика «Северная» из Кировского района ― ежесуточно около 500 тонн. На предприятии будет создано 60 новых рабочих мест.

Ежегодно завод планирует выпускать около 150 тысяч тонн органических минеральных удобрений, при этом утилизироваться будет до 200 тысяч тонн агропромышленных отходов. Инвестор планирует также выход на экспорт.