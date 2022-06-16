Любовь Гулевич из Карташевской

В настоящий момент организация медицинской помощи претерпела существенные преобразования, и теперь достаточно набрать заветные три цифры - и оперативная помощь будет оказана.

Однако далеко не всегда есть необходимость в экстренной помощи, но консультация специалиста тем не менее актуальна, особенно в сельской местности, где опыт медика и его внимание к проблемам, которые беспокоят, могут реально предотвратить развитие заболевания. А уж для такой категории населения, как пенсионеры, опытный фельдшер является просто «ключевой» фигурой и реально бесценной палочкой-выручалочкой!

И как приятно осознавать, что фельдшер - «свой», ведь частенько он и живёт рядышком. Да и фельдшер, хорошо зная «своих» пациентов, а часто и их жизнь, может предположить, что вызвало обострение заболевания, а потому и «по душам» разговор вполне может быть кстати.

До сих пор у многих из нас на стене, по привычке и по необходимости, на видном месте висят записи с номерами телефонов медицинских служб, но на «почетном месте» – неизменно информация о работе поселкового медкабинета.

В поселке Карташевская Гатчинского района трудится Любовь Васильевна Гулевич - фельдшер, душевный человек и грамотный специалист. Её трудолюбие и преданность своей профессии отмечены благодарностью руководства, но главное - любовью, признательностью и уважением пациентов!

Азы профессии Любовь Васильевна постигала в медучилище г. Рыбинска, диплом фельдшера получила в 1969 году. Никогда, а времена были непростые, даже не помышляла Любовь Васильевна уйти из профессии, хотя скромная заработная плата и повышенная ответственность за здоровье каждого пациента далеко не всегда были в гармонии...

На данный момент опыт работы Л.В. Гулевич - 51 год. Жизнь - хороший учитель, а принимая пациентов всех возрастов, включая детей, Любовь Васильевна, накопила поистине уникальные знания, не утратив при этом терпения и доброжелательности!

С 2002 года уважаемый фельдшер является заведующей Карташевским фельдшерским пунктом. Плотный график работы, неотложные вызовы и даже задержки на работе - обычное дело. В весенне-летний период, понятное дело, количество обращений существенно возрастает!

Стоит отметить, что единственный способ передвижения, причем круглогодично - велосипед...

Любовь Васильевна всегда доброжелательна, с юмором, никому не отказывает в помощи, терпелива, а потому и благодарность за свою работу слышит часто.

Кстати, помощников у нее нет, а значит, чистота, порядок и ответственность за санитарное состояние кабинета целиком и полностью лежит на фельдшере.

Уважаемая Любовь Васильевна, хочу выразить глубокую и искреннюю благодарность за Вашу работу! За то, что в любой момент с Вами можно связаться и получить консультацию и необходимые рекомендации. Будьте здоровы, счастливы и продолжайте, пожалуйста, Вашу трудовую деятельность на благо нашего здоровья!

И ещё очень приятная новость: совсем недавно, а именно 14 мая, была встреча жителей с руководством Кобринского поселения, где были внесены в план работы и такие вопросы, которые напрямую касаются медицинского кабинета! Руководство поселения внимательно отнеслось к пожеланиям, уточнило возможные затраты, связанные с косметическим ремонтом, и внесло в свой рабочий план. Речь идёт о замене дверей, окон, стульях. У нас появилась надежда и даже уверенность, что мы порадуемся за наш внешне обновлённый медицинский кабинет, а фельдшер будет работать в более комфортных условиях.

Приятно отметить, что в целом руководство Кобринского поселения не на словах, а на деле принимает самое активное участие в улучшении комфортного проживания жителей! Большое спасибо за работу!

Тамара Головкова