Зерновой терминал ― в Усть-Луге

Соглашение о сотрудничестве при реализации этого проекта подписано сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и директором УК «Содружество» Александром Шендерюком-Жидковым.

«Я рад, что мы с компанией пришли к единому правильному решению о месте размещения зернового терминала в Ленинградской области ― в порту Усть-Луга. Сегодня, когда тема продовольственного обеспечения особенно актуальна на мировом уровне, в нашем регионе начинает работу один из крупнейших мировых экспортеров агропромышленной продукции», ― прокомментировал Александр Дрозденко.

ГК «Содружество» планирует к 2026 году реализовать проект по строительству производственно-логистического комплекса, ориентированного на экспорт и импорт зерновых, пищевых и иных насыпных грузов в морском торговом порту Усть-Луга. Планируемая мощность перевалки составит до 10 млн тонн в год. Объем инвестиций составит более 30 млрд рублей, проект даст району не менее 600 новых рабочих мест.

Терминал будет предназначен для перегрузки экспортных и импортных сельскохозяйственных грузов с железнодорожного транспорта на морской и с морского транспорта на железнодорожный транспорт, и краткосрочного хранения груза на терминале до накопления судовых и железнодорожных партий.