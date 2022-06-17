Вырицкая подстанция скорой помощи – в обновлённых стенах!

На время ремонта подстанция СМП разместилась на втором этаже основного здания поликлиники. И вот наконец полугодовое ожидание окончания работ завершилось: сотрудники Вырицкой скорой помощи вернулись в родные отремонтированные стены и уже обживаются в обновленных помещениях.

В недалеком будущем справит новоселье и педиатрическое отделение Вырицкой поликлиники, которое также будет работать в пристройке к поликлинике: ремонтные работы в этих помещениях приближаются к концу.

Напомним, что ремонт одноэтажной пристройки к зданию поликлиники – это первый этап капитального ремонта поликлиники Вырицкой больницы. При составлении обоснования проекта ремонта здания учитывались требования, предъявляемые к медицинским организациям, внедряющим новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи. Среди ее основных задач - уменьшение количества зданий медицинских организаций, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта; приведение материально технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи.

Работы проводятся на средства, выделенные комитетом по здравоохранению Ленинградской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Завершить капительный ремонт здания поликлиники Вырицкой районной больницы планируется в 2023 году.

Пресс-служба Гатчинской КМБ