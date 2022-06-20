В Гатчинском районе готовят места для купания

15 июня Государственная инспекция по маломерным судам, больше известная как ГИМС, отметила свой день рождения – 38 лет с момента образования. За последний год в работе службы произошли изменения в лучшую сторону: зарегистрировать и освидетельствовать лодку стало гораздо проще – без очередей. Как рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Ленинградской области в Гатчинском районе Андрей Виноградов, все регистрационные действия ГИМС теперь производит через «Госуслуги»:

- Регистрация, освидетельствование маломерных судов – все только через портал Госуслуг, документы выдаются в электронном виде. Лодки проверяем по QR-коду в судовом билете. Билет также отправляем на электронную почту или через Госуслуги.

- Каковы действия гражданина, ставшего обладателем новой лодки с мотором?

- Если человек купил лодку, он подает заявку на «Госуслугах». Ему назначается время, он приезжает в Гатчинский отдел ГИМС на Красноармейском проспекте, и инспектор проводит осмотр лодки. Потом мы отправляем владельцу номер его зарегистрированного маломерного судна, он наносит на лодку бортовые номера и приезжает с этой лодкой в деревню Черново, на реку Черную. Опять же, подав заявку на «Госуслугах». В назначенный день и час мы осматриваем лодку, нагружаем ее, проверяем мотор на загазованность и допускаем или не допускаем к эксплуатации. Это называется освидетельствование.

- Потом, в процессе эксплуатации, надо еще раз проходить освидетельствование?

- Освидетельствование маломерного судна на воде проводится раз в пять лет. Когда подходит срок, владелец подает заявку через «Госуслуги» и снова привозит лодку в Черново в назначенное время. С мотором и со всеми спасательными средствами – с фальшфеерами, сигналами бедствия, с кольцом Александрова.

В этом году наблюдается наплыв желающих зарегистрировать и освидетельствовать маломерное судно. Нас очень выручают внештатные сотрудники: их 19 человек, все они распределены по районам и помогают проводить освидетельствование и обеспечивать безопасность на воде. Выходят в рейд, проверяют лодки и их владельцев.

- В ходе патрулирования в этом сезоне вы уже задерживали нарушителей?

- В Гатчинском районе нарушителей на воде пока замечено не было. Гатчинцы вообще самые дисциплинированные. Однако мы патрулируем по графику Гатчинский, Волосовский и Тосненский районы. В Волосово это река Луга, в Тосно – река Тосна и карьер Шапки. Вот там большую часть отдыхающих составляют петербуржцы, и нарушителей среди них довольно много. А нарушения провоцируют несчастные случаи.

- Сколько человек в Гатчинском районе утонуло в этом году?

- На сегодня зарегистрировано четыре несчастных случая на воде. Больше всего люди тонут в Оредеже. В Крещенье там погибла молодая женщина, в апреле в Старосиверской в Оредеже выловили тело 50-летней жительницы Гатчинского района. Не так давно на Аэродроме, в искусственном водоеме напротив пожарной части, нашли тело мужчины. Его личность и обстоятельства гибели устанавливаются.

- Купальный сезон уже открыт?

- В этом году погода не располагала к купаниям, и никаких ЧП с купающимися у нас не зарегистрировано. Но лето есть лето, когда придет жара, люди захотят искупаться. Мы уделяем большое внимание пропаганде безопасного поведения на воде, проводим беседы с детьми в школьных лагерях. Напоминаем, что купаться можно только в специально отведенных для этого местах. Детям запрещено находиться в воде без присмотра взрослых.

- Андрей Юрьевич, как все-таки обстоит дело с местами для купания в Гатчинском районе?

- В этом году планируется сделать три санкционированных места для купания – со спасателями: в Вырице у Шудибиля и у ГЭС, где каждый год происходит стихийное массовое купание, несмотря на запреты. А также в Рождественском карьере. Но, помимо наличия спасателей в рабочее время, есть еще одно важное условие: санкционировать купание должен Роспотребнадзор после взятия проб воды. Какими будут результаты этих проб – посмотрим…

Екатерина Дзюба