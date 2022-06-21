Более 24 тысяч заявлений от абитуриентов подано на Госуслугах за сутки
Более 24 тысяч заявлений от абитуриентов подано через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах.
Рубрики: Образование
20 июня стартовала приемная кампания в российских университетах. С помощью портала Госуслуг абитуриенты могут подавать заявления в вузы онлайн, отслеживать свое место в конкурсных списках в реальном времени, управлять согласием на зачисление и использовать другие преимущества сервиса.
Получены первые результаты использования суперсервиса:
- за неполные сутки успешно подано 24 500 заявлений;
- 5015 тысяч абитуриентов подали заявления онлайн;
Окончание приема документов, если есть творческие или профессиональные вступительные испытания от вуза — с 7 по 20 июля. Абитуриенты, поступающие по результатам ЕГЭ и без вступительных испытаний должны успеть подать документы до 20-25 июля.
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