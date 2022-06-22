Чем не стоит делиться в соцсетях? Меньше публикуешь, крепче спишь!

По данным агентства We Are Social[1], в 2021 году 67,8% населения России, или 99 млн человек пользовались социальными сетями. Они прочно вошли в нашу жизнь и являются чуть ли не визитной карточкой. Несерьезное поведение в этом интернет-пространстве чревато, например, отказом в приеме на работу или в выдаче кредита. Работодатели и банки часто изучают профили людей в соцсетях и составляют о них свое мнение.

То же самое делают и злоумышленники. Чрезмерная откровенность пользователей на тему своей частной жизни и подробные сведения о быте, имуществе и финансовых возможностях многим нечестным людям очень на руку.

Конечно, нельзя исключать и форс-мажорные обстоятельства, когда данные большими объемами «сливают» в Сеть, продают, крадут, взламывают. Однако в большинстве случаев вопросы собственной безопасности нам подвластны, нужно лишь следовать несложным правилам.

Сергей Бодров, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества: «Интернет «помнит» все – особенно чрезмерную открытость в Сети. В наше время соцсети - не просто место для развлечений, а ваше цифровое лицо. Важно ответственно вести свой публичный профиль и не оставлять нежелательных цифровых следов. Прежде чем что-либо опубликовать, подумайте дважды».

Информация, которую не желательно публиковать в открытом профиле в соцсетях:

1. Дата и место рождения

Эти данные, наравне с паспортными, часто спрашивают во многих структурах для идентификации личности. Мошенникам ваши персональные данные знать не нужно.

2. Личный номер телефона

В «лучшем» случае вас могут закидать рекламными предложениями через смс. В худшем — попробовать добраться до вашего счета.

3. Домашний адрес

Преступники рады любым крупицам информации из профилей и готовы ее использовать в своих схемах. Если у человека на странице указан адрес, а в статусе он всех оповещает: «Я в отпуске!», или просто публикует фотографии с отпуска в режиме онлайн — это прямое приглашение грабителей к себе домой. Не выкладывайте фотографии, по которым можно идентифицировать ваше место жительства.

4. Фотографии имущества и ценностей

Не хвастайтесь имуществом, дорогой техникой, гаджетами и автомобилями. Не привлекайте внимания и не искушайте мошенников. Не зря говорят, что счастье любит тишину - здесь эта пословица весьма уместна.

Нередки случаи, когда фотографии самих пользователей соцсетей мошенники «крадут» для создания фейковых аккаунтов под разные схемы обмана.

5. Социальный статус

Согласитесь, что личная жизнь на то и личная, чтобы оставаться скрытой. Появилось слишком много уловок, как можно скомпрометировать человека исходя из его семейного положения. Кибермошенники могут развести на откровения, фото, а затем начать шантажировать вас этой информацией.

6. Финансовая информация

Уровень дохода, платежные реквизиты и прочие финансовые вопросы должны оставаться секретом. Часто при покупках в соцсетях или в онлайн-играх нужно ввести данные банковской карты. Однако никакой гарантии конфиденциальности предоставленных данных нет. Аккаунт могут взломать, и тогда личная информация окажется в руках злоумышленников.

7. Пароли и кодовые слова

Зачастую пользователи проявляют поразительную легкомысленность. Регистрируются на сомнительных сервисах, проходят там анкетирование, где их просят указать девичью фамилию матери и название любимого блюда. Эти данные значительно облегчат работу мошенникам при подборе паролей. Никогда не указывайте ваши пароли, кодовые слова и ответы на контрольные вопросы в своих профилях.

8. Личные сообщения на стене

Не стоит делиться содержанием и темами личных переписок в открытых публикациях. Широкая аудитория может не понять ваш стиль общения, шутки, неформальные разговоры с друзьями. Помните, что любая информация может быть использована против вас.

Рекомендации Центра цифровой экспертизы Роскачества:

● Сделайте свою страницу закрытой, чтобы личная информация была доступна только избранному кругу лиц. Вы должны решать, кто и что должен видеть. Так вы отфильтруете людей, и злоумышленники даже написать вам не смогут.

● В настройках поставьте запрет размещения постов на вашей странице другим пользователям. Таким образом, вы убережете себя от спама и сомнительного контента.

● Заведите себе е-мейл только для регистраций или воспользуйтесь сервисами временной почты. То же с номером телефона — вам поможет виртуальный номер.

● В публичных, открытых для всех профилях не указывайте свою дату рождения (или напишите любую).

Ведите свою страницу осознанно и следуйте советам — нашим и народным. Ведь мудрость пословиц и поговорок не теряет своей актуальности даже в век цифровых технологий. Возьмите за правило, когда находитесь на интернет-площадках, выдавать минимум информации о себе.

Меньше знаешь, крепче спишь. Так пожелаем же кибермошенникам крепкого сна!