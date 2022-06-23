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Где 24 июня отключат свет в Гатчинском районе?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

24 июня 09:00 - 17:00

Вырицкое ГП:

д. Горки

 

24 июня 09:00 - 18:00

Рождественское СП

с. Рождествено, Большой проспект- частично

 

24 июня 09:00-18:00

Войсковицкое СП:

д. Рябизи

 

24 июня 09:00-18:00

Елизаветинское СП: 

п. Елизаветино, ул. Вокзальная, Килькино поле, школа, больница, магазин «Магнит»

 

24 июня 10:00-18:00

Кобринское СП:

д. Карташевская, ул. Красная