Где 24 июня отключат свет в Гатчинском районе?
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
24 июня 09:00 - 17:00
Вырицкое ГП:
д. Горки
Рождественское СП
с. Рождествено, Большой проспект- частично
24 июня 09:00-18:00
Войсковицкое СП:
д. Рябизи
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино, ул. Вокзальная, Килькино поле, школа, больница, магазин «Магнит»
24 июня 10:00-18:00
Кобринское СП:
д. Карташевская, ул. Красная
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.