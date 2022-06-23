Игры с огнём на дорогах

Инспектор по пропаганде отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району Елена Зверева предостерегает родителей: дорога не прощает шуток и легкомыслия, которое зачастую проявляют дети.

- Учебный год закончился – дети пошли в лагеря. Практически в каждой школе в Гатчине есть лагерь дневного пребывания, а всего на территории Гатчинского района 41 лагерь, включая те, которые за городом. И везде мы проводим профилактические беседы и мероприятия, – говорит Елена Михайловна. – Например, в «Лесной сказке» в Тайцах мы провели игры на тему безопасности дорожного движения. А так как в лагерях в Гатчинском районе отдыхают и петербургские дети, то получается, что наша профилактика охватывает и соседние районы.

1 июня в честь Дня защиты детей у нас прошло большое мероприятие на площадке у Дома культуры для ребят из вырицкого лагеря «Маяк». В этой акции участвовал взвод мотоциклистов Управления ГИБДД, старший юрисконсульт Гатчинской полиции и спасатели Вырицкой пожарной части.

Каждый день госавтоинспекторы ходят по школьным лагерям и ведут беседы с детьми о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Только на прошлой неделе провели шесть мероприятий. Я тоже провожу большую работу с детьми – с играми и ликбезом по управлению велосипедами.

- Ситуация настолько угрожающая, что необходимы консолидированные усилия?

- Летний период очень тяжелый из-за обилия двухколесного транспорта и школьников на дорогах. Самая актуальная тема сейчас – велосипеды, мопеды, скутеры, все средства индивидуальной мобильности. В том числе мотоциклы. 13-14-летние подростки ездят на мотоциклах, естественно, без прав. Мы это пресекаем, но возникают вопросы к родителям…

В мае произошло ДТП с участием велосипедиста: школьник не спешился перед пешеходным переходом и выехал на «зебру» прямо перед машиной. Водитель не успел затормозить и сбил его. Ребенок, к счастью, отделался испугом и ушибами, но могут быть и более тяжкие последствия.

Сейчас популярны электросамокаты. В Гатчине много пунктов проката, где мы тоже проводим профилактические мероприятия, напоминая правила безопасного поведения на дороге. Недавно было ДТП – двое взрослых ехали на одном самокате, колесо попало в яму, самокатчики упали, и один из них получил серьезные травмы.

Район у нас специфический – летом много дачников, приезжих. Мы постоянно обращаем внимание родителей, педагогов в лагерях, чтобы каждый день напоминали детям о необходимости соблюдения правил. Но я не уверена, что наши слова доходят до детского сознания.

- Дети продолжают нарушать?

- Несовершеннолетние пешеходы вызывают серьезную обеспокоенность. По информации из социальных сетей, в подростковой среде снова вошли в моду опасные игры – выбегать на проезжую часть перед приближающимся автотранспортом. Один такой «игрок» уже серьезно пострадал.

27 мая в Мариенбурге произошло ДТП с ребенком, который как будто специально выбежал на проезжую часть прямо под машину. Десятилетний мальчик шел по тротуару вместе с приятелем и вдруг резко кинулся на дорогу. Рационального объяснения поведению ребенка мы не нашли. В результате наезда мальчик получил открытый перелом ноги. Лечиться придется долго.

В соцсетях пишут: люди стали замечать, что дети выбегают на дорогу перед близко идущим транспортом. Две девочки так же выбежали прямо под колеса машины, но женщина-водитель, к счастью, успела затормозить.

Выступая в школе в Рождествено, я задала вопрос: есть такие игры? Дети кивнули. Инспекторы по делам несовершеннолетних тоже постоянно проводят профилактическую работу, но, к сожалению, игра со смертью имеет место. И принесли ее все те же социальные сети…

Хотелось бы заметить, что, при всех усилиях правоохранительных органов и педагогов большая часть ответственности все-таки лежит на родителях. Уделяйте своим детям больше внимания и старайтесь донести до них прописные истины: игры на проезжей части могут стоить жизни и здоровья.

Екатерина Дзюба