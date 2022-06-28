Детский туризм — с господдержкой

В рамках пилотного проекта в 2022 году более 3 тысяч учащихся 5-9 классов ленинградских школ смогут отправиться в путешествие. На организацию поездок для школьников в бюджете Ленинградской области в текущем году предусмотрено 28 млн рублей. Из них 18 млн рублей поступили из федерального бюджета, еще 10 млн рублей выделены из региональной казны.

Школьников, которые в этом году смогут получить «социальный сертификат», определит комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.

Родители смогут получить «социальный сертификат» в электронном виде. После подтверждения сертификата родители и школьники самостоятельно выбирают путешествие и заключают договор с туроператором.

Туроператоры Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые готовы заняться реализацией этого проекта, могут обратиться за дополнительной информацией в комитет по культуре и туризму Ленинградской области. Заключение соглашений с туристическими компаниями планируется запустить с 1 сентября.

#детскийтуризмсмило