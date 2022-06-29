Безбумажная технология ускоряет работу МФЦ
Начиная с сегодняшнего дня, МФЦ Ленинградской области переходят на безбумажный оборот документов с Росреестром: это снизит сроки предоставления услуги и сократит затраты на курьеров.
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Сотрудники МФЦ будут принимать у заявителей бумажные документы, переводить их в электронный формат и отправлять в Росреестр по каналам связи. Бумажные версии будут храниться в МФЦ до выдачи готового результата, за исключением документов личного хранения – их отдадут заявителю сразу.
Ранее все бумажные документы перевозили из МФЦ в Росреестр и обратно.
Кроме того, государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав теперь будут удостоверяться только выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) без проставления специального регистрационного штампа на документе, выражающем содержание сделки.
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