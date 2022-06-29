Безбумажная технология ускоряет работу МФЦ

Сотрудники МФЦ будут принимать у заявителей бумажные документы, переводить их в электронный формат и отправлять в Росреестр по каналам связи. Бумажные версии будут храниться в МФЦ до выдачи готового результата, за исключением документов личного хранения – их отдадут заявителю сразу.

Ранее все бумажные документы перевозили из МФЦ в Росреестр и обратно.

Кроме того, государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав теперь будут удостоверяться только выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) без проставления специального регистрационного штампа на документе, выражающем содержание сделки.