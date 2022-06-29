Одинокие, но не забытые

Как рассказал Олег Богданов, этот социальный проект осуществляется в рамках общего направления помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Проект появился не сразу. Поначалу волонтеры оказывали разовую помощь людям, оставшимся один на один с болезнью. И лишь по итогам таких акций смогли оценить истинный масштаб бедствия. Как оказалось, в больницах есть очень много одиноких лежачих больных. Некоторые из таких пациентов имеют родственников, но находятся в больнице без заботы близких. Как правило, эти люди подолгу находятся в Вырицкой и Дружносельской больницах. Они остро нуждаются в психологической помощи и другой социальной поддержке.

- Сейчас мы сосредоточились на Вырицкой больнице, поскольку в другие у нас пока нет доступа, - говорит Олег Богданов. - Важно понимать, что мы помогаем не больнице - вместе с больничным персоналом мы помогаем людям. Мы собираем наборы для самых одиноких, везем им сертифицированную питьевую воду, потому что с этим в больницах возникают сложности. Но в основном наша задача заключается, конечно, в моральной поддержке, в которой люди особенно нуждаются. Нам важно, чтобы люди не оставались одни в процессе выздоровления или даже так называемого доживания. Очень страшно оказаться одному в такой ситуации, не имея никакой поддержки со стороны, и мы сконцентрировались на проблеме человеческого одиночества, оставленности. Есть, например, люди, которые остались без ног. Они лежат в больнице и думают, что теперь уж точно они никому не нужны. Возникает апатия, порой отчаяние, что не способствует выздоровлению...

Психолог фонда «Благо Дари» Надежда Матвеева рассказывает: «В палате вместе с нашим подопечным Сергеем уже около трех месяцев лежит пожилой мужчина. Несмотря на то, что у него есть дочь, он не получает никакой поддержки. Мы привезли фруктов и сладких гостинцев всем понемногу. Это то, чего не хватает больным, ведь маленькая толика заботы может поднять дух, дать толчок к тому, чтобы начать справляться со своими недугами.

Одинокие пациенты не жалуются и никого не обвиняют, они просто хотят домой. В этих их словах о доме слышится глубокое одиночество, состояние, о котором даже некому рассказать. Некому, кроме нас, добровольцев... Несмотря на то, что у многих из них существенные трудности со здоровьем, они хотят жить и очень нуждаются в нашей с вами поддержке. Нам всем сложно, но жизненно необходимо сохранить теплоту в себе там, где быть холодным легче и удобнее — для того, чтобы никто не оставался один на один с бедой».

- Мы пока осваиваемся с этим проектом, - говорит Олег Богданов. - Мы знаем, что нам нужно делать — готовим наборы с продуктами («как из дома»), собираем гигиенические средства, подгузники. Но нам нужны волонтеры, которые готовы общаться с этими людьми, которые готовы хотя бы улыбаться им... У нас есть психолог, который объясняет волонтерам, как правильно взаимодействовать с нашими подопечными — буквально, как правильно с ними разговаривать, как именно поддерживать и даже как правильно молчать. Когда люди выписываются, мы стараемся поддерживать их и дальше. Самое важное, чтобы человек понял, что он кому-то нужен, что есть такое место, куда он может прийти со своими проблемами и своей болью.

Фонд «Благо Дари» приглашает присоединиться к проекту «Незабытые» всех не равнодушных к чужим бедам людей. Участвуйте в социальных проектах фонда, помогайте делом и словом! Как присоединиться к работе фонда «Благо Дари»?

- Мы предлагаем пройти собеседование и стажировку для будущих волонтеров, в рамках которой человек сможет выбрать близкое ему направление, да и вообще поймет, действительно ли он готов взять на себя такого рода обязанности, - говорит Олег Богданов.

Собеседование можно пройти в офисе фонда «Благо Дари» по адресу: Красная 1(в) (по понедельникам, средам и субботам с 12 до 17 часов). Запись на собеседование: 8 (903)0995454 (Олег Богданов).

Юлия Лысанюк