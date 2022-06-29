Покупка квартиры: самый опасный и самый надежный методы взаиморасчетов

Расчет «через ячейку»

Очень часто при покупке недвижимости расчет между покупателем и продавцом осуществляется через банковскую ячейку - передача денег от покупателя продавцу происходит через арендованный банковский сейф. Однако, несмотря на распространенность, такой способ расчета на сегодняшний день далеко не самый безопасный и может привести к потере денег.

Много рисков, мало гарантий

Расчеты «через ячейку» не урегулированы законом, поэтому вся процедура должна быть от начала (закладка, пересчет и проверка купюр) и до конца (у кого находится ключ, документы для раскрытия ячейки, расписка продавца) тщательно прописана сторонами в договоре купли-продажи и договоре аренды банковского сейфа. Здесь возникает опасность, потому что любые технические и юридические ошибки в документах могут привести к невозможности забрать денежные средства из ячейки даже после перехода права собственности на квартиру.

При проведении таких расчетов банк не контролирует закладываемую в ячейку сумму, не проверяет, какие там купюры и сколько их. Существует дополнительная услуга по описи вложения в банковскую ячейку, но она платная, и ее оказывают не все банки.

Здесь возможны мошеннические действия при передаче средств: подмена пакета с деньгами, закладка фальшивых купюр. Теоретически не исключен сговор с сотрудником банка, когда мошенники незаконным путем получают доступ к ячейке. За последние несколько лет подобные случаи были в Москве и Санкт-Петербурге.

Во избежание подобных неприятностей следует выбирать надежные банки, зарекомендовавшие себя, и обязательно заказывать там услугу по проверке подлинности денежных знаков перед их закладкой в ячейку. Стоимость такой услуги составляет от 0,1% от объема проверяемой суммы. Кроме того, есть компании, предлагающие в аренду счетные машины с возможностью проверки купюры на подлинность.

Альтернативное решение

Альтернативой расчетам через банковский сейф является депонирование денежных средств нотариусом. При нотариальном удостоверении сделки и проведении расчетов через депонирование обе стороны будут максимально защищены от рисков, присущих другим способам расчетов. Средства не нужно будет обналичивать, а за их своевременное перечисление продавцу будет отвечать нотариус. Немаловажно, что хранящиеся на депозитных счетах нотариусов деньги защищены от банкротства банка, и, если банк лишается лицензии, сразу же возвращаются их владельцу. Воспользоваться депозитом нотариуса можно удаленно - через интернет.

Самый безопасный метод

На сегодняшний день, пожалуй, самый безопасный вид передачи денег, используемый на рынке недвижимости, - это аккредитив.

Аккредитив — это, по сути, безналичная форма расчета покупателя с продавцом. Покупатель открывает специальный банковский счет, вносит туда необходимую для покупки квартиры сумму, после регистрации сделки продавец предъявляет банку договор купли-продажи с печатью регистрационной палаты, затем деньги с аккредитива переводятся на его счет. Банк выступает в некоторой степени гарантом правильных взаиморасчетов по сделке.

Плюсы аккредитива:

1. Можно не использовать наличные и, следовательно, легче избежать связанных с ними рисков — краж, фальшивых купюр и т. п.;

2. Поступление денег на аккредитив, их полную сумму и подлинность удостоверяет банк, а не физическое лицо;

3. При оформлении аккредитивного договора защищена вся сумма, тогда как количество наличных в ячейке никому не известно.