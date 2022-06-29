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Регион выдвигает социальные инициативы

Ленинградская область стала одним из 12 субъектов Российской Федерации, поделившимся лучшими практиками на совещании Комитета Совета Федерации по социальной политике и Минтруда РФ. Темой онлайн-встречи стала практика предоставления государственной помощи на основании соцконтракта.

Рубрики:  Общество

Как рассказала председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева, регион предложил ряд инициатив по внесению в законодательство на федеральном уровне. В частности, предоставление права на заключение соцконтракта несколько раз в год, наделение субъекта правом распределять численность получателей с учетом специфики региона, а также смягчить правила учета доходов для одиноко проживающих кандидатов

«Эти инициативы дадут возможность дополнительно поддержать категории многодетных семей и семей с детьми и, соответственно, повысить их уровень материальной обеспеченности. Отрадно, что предложения Ленинградской области были приняты во внимание и будут проработаны с профильным министерством», - заключила Анастасия Толмачева.

Социальный контракт – эффективно работающая мера поддержки. Только с начала 2022 года в Ленинградской области было заключено 1 167 социальных контрактов, из них на индивидуальную предпринимательскую деятельность – 674 контракта, на поиск работы – 282 контракта и на ведение личного подсобного хозяйства – 40. С 1 июля с 300 до 350 тысяч рублей увеличивается максимальный размер суммы, которую можно получить по соцконтракту.