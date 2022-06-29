Социальные проекты – жителям области

Точка опоры

– Ни одна семья не может быть готова к тому, что их ребенок родится с серьёзными нарушениями. Жизнь буквально делится на «до» и «после». Когда-то мы с мужем, как родители особенного ребёнка, пришли на приём к Николаю Петровичу Емельянову, заместителю председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам. Тогда мы искали решения проблем своей семьи. Мы получили помощь. Уже позже появилась потребность помогать другим, накопился опыт, – говорит Оксана Громова, автор проекта «Точка опоры». С Оксаной мы познакомились в июне на областном форуме «Сильные идеи для нового времени – 2022».

Сегодня она возглавляет региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и помогает другим семьям с похожими проблемами. Цель её проекта – облегчить жизнь детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и снизить риск ухудшения их здоровья.

В рамках «Точки опоры» ребёнок получает комплексную помощь. Травматолог-ортопед описывает состояние больного с рекомендациями; специалист по постуральной коррекции подбирает технические средства реабилитации с учётом индивидуальных особенностей ребёнка. Педагог-дефектолог знакомит с возможными формами обучения, а консультант – с федеральными и региональными мерами соцподдержки.

За время работы проекта «Точка опоры» в 2020-2021 года получить помощь смогли более 350 семей в разных регионах Северо-Запада, включая 18 районов Ленобласти. Сейчас команда Оксаны Громовой подала заявку на грант губернатора. Они хотят реализовать проект в хосписе в Токсово и реабилитационном центре в Тихвине.

– Мы поделимся опытом с врачами, которые там работают. Существует проблема: доктор не всегда владеет документами, которые регламентируют порядок заполнения направляющих документов на медико-социальную экспертизу. Ещё одна проблема – низкая информированность родителей о федеральных и региональных мерах соцподдержки, например о праве любого ребёнка на образование, – объясняет Оксана Громова.

Любой недуг можно и нужно проживать комфортнее, – в этом и кроется главная мысль начинания.





Детсад для взрослых

С командой этого проекта мы также познакомились на форуме «Сильные идеи для нового времени». Их задумка родилась из опыта наблюдений за поведением родственников подопечных с ментальными нарушениями в Кировском психоневрологическом интернате.

– Не все родственники хотят отдавать близких на постоянное проживание в стационар. Но не всегда есть возможность беспрерывно ухаживать за больными. Так мы пришли к идее создания «детского сада для взрослых», то есть отделения дневного пребывания для взрослых людей с ментальными нарушениями, – говорит Оксана Карпенко, директор ЛОГБУ «Кировский ПНИ».

Новая технология соцобслуживания предназначена для людей с психическими заболеваниями или возрастными изменениями поведения, что нередко случается в преклонном возрасте.

– Родственники доверяют нам близкого человека на дневной стационар, отправляя его словно в «детский сад для взрослых». В свободное время сами могут заняться работой или бытовыми вопросами, немного отдохнуть. Ведь общение и уход отнимает немало и физических, и моральных сил. Пациенты живут в комфортных условиях, получают сбалансированное питание, находятся под присмотром специалистов, – объясняет суть новой технологии Оксана Карпенко.

Уход, сравнимый с домашним, и индивидуальный подход – всё это способствует улучшению качества жизни как пациентов, так и их родственников.

Создатели проекта уже задумываются о его масштабировании. Сегодня существует потребность в таких услугах не только в Кировском районе, но и в пределах всей области. В ближайших планах – создание полноценного отделения дневного пребывания на 30 койко-мест, расширение площадей и приобретение оборудования для ЛФК.

Идею развития новой технологии уже поддержала Дарья Пикалова, начальник отдела комитета по соцзащите.

Не только «Передышка»

Комфортная жизнь для родственников людей с ограниченными возможностями – один из трендов социальной сферы Ленобласти. В июне был дан старт новой технологии социального обслуживания «Передышка». Её запустили в ЛОГБУ «Многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» в Приозерском районе. Как считает Анастасия Толмачёва, председатель комитета по социальной защите населения Ленобласти, «Передышка» позволит родителям, воспитывающим ребёнка с инвалидностью, получить своего рода отпуск до 30 календарных дней один раз в год. За это время люди смогут отдохнуть, заняться здоровьем или бытовыми проблемами, не беспокоясь о ребёнке.

– Заработала новая программа «Здравница 47» на базе геронтологического отделения в Каменногорском доме-интернате и геронтологическом центре в Киришском районе – это оздоровление инвалидов первой группы с сопровождающим лицом, – рассказывает Анастасия Толмачёва. – Для инвалидов с детства теперь есть санаторий на дому – это комплекс реабилитационных услуг во Всеволожском, Волховском, Тихвинском, Бокситогорском районах, и будем дальше масштабировать. Пролонгирована выплата детям-инвалидам первой и второй групп уже от 18 до 23 лет. С этого года социальное такси стало гарантированной мерой поддержки для детей-инвалидов второй и третьей степени ограничения.

Во Всеволожском районе состоялся круглый стол с родителями детей-инвалидов. А в Сосновоборском центре социального обслуживания населения открывается отделение реабилитации, в котором расширен список лиц, которым здесь готовы оказать помощь.

Продолжает работу и мобильная приемная соцзащиты, где консультируют жителей о мерах социальной поддержки. С 3 по 29 июня 2022 года такие консультации на местах прошли в Кингисеппе, Ивангороде, Усть-Луге и других населённых пунктах Кингисеппского района. Как отмечают специалисты, жители задают немало вопросов, поэтому данная форма работы является эффективной.

Елена Владимирова