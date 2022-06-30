Услуги сертификации в Санкт-Петербурге

Высококвалифицированные специалисты проведут процедуру сертификации в полном соответствии с действующими нормами и стандартами, быстро и без каких-либо проволочек. Здесь же выполняется добровольная сертификация по желанию заказчиков.

Экспертные услуги

В штат «Тест Санкт-Петербург» входят профессиональные эксперты, обладающие многолетним опытом работы в сфере сертификации продукции, сервисов, определения соответствия товаров и т. д. Здесь можно заказать услуги по сертификации:

- систем менеджмента;

- товаров;

- услуг и др.

Также специалисты сертификационной компании выполняют экспертизу промышленной безопасности предприятий. Это необходимая мера для определения соответствий с действующими нормами безопасности проводится предприятиями в обязательном порядке. Экспертная компания имеет 29-летний опыт работы в сфере экспертизы и сертификации.

Кроме того, в список услуг сертификационной компании входит подтверждение соответствия разнообразных товаров, услуг или продукции действующим стандартам – подробности можно узнать на сайте https://test-spb.ru/uslugi/podtverzhdenie-sootvetstviya/.

Еще одним направлением деятельности компании является экологическая сертификация товаров. Здесь можно заказать классификацию гостиниц и объектов туристического сектора.

Преимущества

Обращаясь в «Тест Санкт-Петербург», вы получаете обслуживание международного уровня. Компания имеет аккредитацию в авторитетных зарубежных организациях по сертификации. Также она получила соответствующее разрешение от «Росаккредитации». Благодаря этому компания имеет полное право проведения вышеперечисленных работ на территории РФ.

Если вы обратитесь в данную компанию, сможете получить полный комплекс сертификационных работ. Каждому заказчику «Тест Санкт-Петербург» гарантирована независимость и высокий уровень обслуживания от настоящих профессионалов своего дела. Поэтому основной частью клиентов сертификационной компании являются влиятельные корпорации и фирмы, играющие важную роль в российском бизнесе.