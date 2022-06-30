Услуги сертификации в Санкт-Петербурге
Процедура сертификации и подтверждения соответствия товаров и услуг с действующими мировыми стандартами отличается сложностью и требует вмешательства профессионалов. Своими силами, надеясь только на штатный персонал, компании с данной задачей не справятся. Однако с самого начала обратиться в «Тест Санкт-Петербург» – одну из ведущих сертификационных компаний России.
Высококвалифицированные специалисты проведут процедуру сертификации в полном соответствии с действующими нормами и стандартами, быстро и без каких-либо проволочек. Здесь же выполняется добровольная сертификация по желанию заказчиков.
Экспертные услуги
В штат «Тест Санкт-Петербург» входят профессиональные эксперты, обладающие многолетним опытом работы в сфере сертификации продукции, сервисов, определения соответствия товаров и т. д. Здесь можно заказать услуги по сертификации:
- систем менеджмента;
- товаров;
- услуг и др.
Также специалисты сертификационной компании выполняют экспертизу промышленной безопасности предприятий. Это необходимая мера для определения соответствий с действующими нормами безопасности проводится предприятиями в обязательном порядке. Экспертная компания имеет 29-летний опыт работы в сфере экспертизы и сертификации.
Кроме того, в список услуг сертификационной компании входит подтверждение соответствия разнообразных товаров, услуг или продукции действующим стандартам – подробности можно узнать на сайте https://test-spb.ru/uslugi/podtverzhdenie-sootvetstviya/.
Еще одним направлением деятельности компании является экологическая сертификация товаров. Здесь можно заказать классификацию гостиниц и объектов туристического сектора.
Преимущества
Обращаясь в «Тест Санкт-Петербург», вы получаете обслуживание международного уровня. Компания имеет аккредитацию в авторитетных зарубежных организациях по сертификации. Также она получила соответствующее разрешение от «Росаккредитации». Благодаря этому компания имеет полное право проведения вышеперечисленных работ на территории РФ.
Если вы обратитесь в данную компанию, сможете получить полный комплекс сертификационных работ. Каждому заказчику «Тест Санкт-Петербург» гарантирована независимость и высокий уровень обслуживания от настоящих профессионалов своего дела. Поэтому основной частью клиентов сертификационной компании являются влиятельные корпорации и фирмы, играющие важную роль в российском бизнесе.