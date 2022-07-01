Область расширяет географию экспорта

Знакомство торговых представителей России с бизнесом Ленинградской области состоялось на круглом столе с предприятиями региона. Во время общения участники узнали об особенностях ведения бизнеса в представленных государствах, получили информацию о востребованной продукции и мерах поддержки экспорта.

Визит торгпредов проходил в рамках недели торговых представителей Российской Федерации в иностранных государствах, организованной Минпромторгом. В составе делегации, посетившей Ленинградскую область ― торговые представители России в Армении, Испании, Дании, Индии, Иране и Саудовской Аравии.

Деловая программа визита, который длился два дня, началась со встречи с представителями профильных комитетов и деловых сообществ региона. Участники обсудили перспективы внешнеэкономических отношений с областными компаниями и возможности ведения экспорта в текущих условиях. В частности, речь шла о необходимости выстраивать новые логистические цепочки, переориентироваться в работе на среднеазиатский и ближневосточный рынки, в том числе Саудовской Аравии и Ирана.

В рамках рабочей поездки торгпреды побывали на предприятиях Ленинградской области, таких как «Термекс», Завод высотных конструкций, «Арбор Нова», «Балтийский берег», птицефабрика «Синявинская».