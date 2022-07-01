Познавательная экология в Сиверской

В рамках проекта 23 июня выпускница школы экскурсоводов «Планеты добра» Раиса Ивановна Назарова провела экологическую экскурсию для школьников летнего лагеря при Сиверской школе №3. Целью экскурсии стало знакомство ребят с уникальной природой родного Сиверского края, с лесом и его обитателями, воспитание в них бережного отношения к природе.

На экскурсии дети узнали, что мы с природой — друзья, и ее нужно беречь. Ребята увидели, как много в природе интересного. На своем экскурсионном маршруте они услышали интересные факты и легенды, познакомились с полезными и ядовитыми растениями, узнали, какие птицы, животные и насекомые водятся в сиверских лесах.

Увидели они и редких в наши краях водоплавающих птиц крохаля и гоголя, узнали об особенностях их поведения и гнездования. Экскурсовод поведала им и о других птицах нашего края - о кукушках, синицах, дроздах.

Экскурсия школьникам очень понравилась, к тому же они много двигались и просто дышали свежим воздухом.

«Планета добра» не собирается останавливаться на достигнутом. В рамках проекта «Оредеж - жемчужина Сиверской», совместно с администрацией Сиверского поселения, Молодежным советом и музеем «Дачная столица», в Сиверской пройдет квест «Оредежский берег».

Мероприятие будет проходить 5 июля на территории экологической тропы «Школы жизни». Начало квеста в 11.00, на территории культурно-выставочного центра «Дачная столица». Участие в экологическом квесте могут принять все желающие. Если вы хотите отлично и познавательно провести время, собирайте команду и участвуйте!

Следить за объявлениями АНО «Планета добра» и поддерживать связь с руководителями проектов можно на страничке ВКонтакте «Сиверская Школа третьего возраста» (https://vk.com/seniorschoolsiv).