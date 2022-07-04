Государство продолжает поддерживать семьи усопших

Где взять деньги на проводы усопшего?

Если в собственных запасах не нашлось необходимой для достойных похорон суммы, не стоит отчаиваться, можно воспользоваться государственной поддержкой.

Обращаться за помощью следует в различные инстанции, в зависимости от конкретной ситуации. Так, если умерший получал пенсию обычную или по инвалидности, следует отправиться в Пенсионный Фонд. Для ранее трудоустроенного человека средства поступают от работодателя. На не работавших и не получавших какие-либо пособия лиц выплаты идут из отдела Социальной защиты. Оплату берет на себя орган Федеральной Страховой службы при наличии у усопшего соответствующего полиса. Если же на момент ухода из жизни гражданин состоял на военной службе, был инвалидом войны или участников военных действий, то помощь приходит из военного комиссариата. Сюда же можно обратиться представителям тех, кто через данное ведомство получал военную пенсию.

Особенности получения пособия на погребение

Следует помнить, что данная выплата является разовой, то есть, если умерший работал сразу в нескольких местах, получить на него деньги можно только у одного работодателя. Также важно и то, что средства доступны к выдаче лишь в течение шести месяцев со дня смерти человека. Если за этот период запрос не был сделан, можно даже не пытаться что-то повернуть в обратную сторону, ни один суд не удовлетворит подобный иск. Само пособие может доходить до получателя в течение полугода, но гораздо быстрее процесс идет через работодателя, может сократиться всего до одного месяца. Получить средства могут не только родственники, но и лица, самым непосредственным образом занимающиеся похоронами усопшего.

Подробнее рассказано по ссылке https://spb.ritual.ru/posobie-na-pogrebenie/, где можно дополнительно найти и содействие в решении сопутствующих бюрократических моментов.