Сергей Кириенко оценил шефскую работу области в Енакиево

Сергей Кириенко осмотрел многофункциональный передвижной клиническо-амбулаторный комплекс, прибывший из Ленинградской области: здесь с 30 мая 2022 года медики 47 региона ведут обследование жителей, долгие годы не имевших возможности обратиться к узким специалистам. Енакиевцев принимают акушер-гинеколог, сосудистый хирург, врач-эндокринолог, врач-невролог, рентгенолаборант, маммолог, пульманолог, детский педиатр, терапевт, врач-УЗД, фельдшер.

На текущий момент осмотрено более 6000 человек. У 85% выявлены острые и хронические заболевания. При необходимости пациентов готовы переводить в Ленинградскую областную клиническую больницу, а также в федеральные медицинские организации, расположенные на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Об оказываемой подшефной территории помощи Сергею Кириенко на месте доложила вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.

«Сергей Владиленович Кириенко посещает Донбасс регулярно с первых недель спецоперации. Цель этих приездов — организовать восстановление мирной жизни в республиках, в том числе силами российских регионов. У ленинградцев есть понимание, что необходимо жителям подшефного Енакиево в первую очередь: есть задачи, есть сроки, Команда 47 на Донбассе работает на результат», — отметила Анна Данилюк.

Енакиево, Юнокоммунаровск, Углегорск и четыре отнесенных к Енакиево поселка долгое время не видели никаких существенных инвестиций в гражданскую инфраструктуру: множество объектов инфраструктуры уже давно выработали свой ресурс и остро нуждаются в модернизации, ремонте, замене. Однако, как особо подчеркнула Анна Данилюк, Команда 47 в Енакиево работает не только над инженерной инфраструктурой, уделяется большое внимание общественной жизни, работе с людьми.

Так, планируется участие активных жителей города Енакиево и общественных организаций в различных семинарах, общественных форумах, таких как Форум «Ладога», Гражданский форум «Команда 47» и других.

Большой популярностью в Енакиево пользуется телеканал Ленинградской области ЛенТВ24 — уже организовано его вещание на территории города Енакиево. Идет работа по открытию в Енакиево собственного телеканала. Активно идет информационная интеграция: СМИ Ленобласти публикуют материалы о жизни в Енакиево, а енакиевцы активно интересуются, как живут в Ленинградской области.

Напомним, 12 июня, в День России, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Енакиево подписал Соглашение о развитии сотрудничества между Ленинградской областью (Российской Федерации) и городом Енакиево (Донецкой Народной Республики).

Соглашение не является рамочным ― приложением к нему стала дорожная карта конкретных мероприятий помощи городу. Для содержания и ремонта дорог регион уже предоставил 13 единиц разнообразной техники. На территории работают 17 специалистов.

На 1 июля произведен ямочный ремонт на площади 2900 кв. м., произведена механизированная уборка улиц на площади более 700 тыс. кв. м. Идёт подготовка ЖКХ-инфраструктуры к отопительному сезону: замена труб, запорно-регулирующей арматуры, модернизация коммунальной инфраструктуры.

Также для обеспечения бесперебойного водоснабжения начинается работа по бурению 20 артезианских скважин — вопрос нехватки питьевой воды в Енакиево стоит крайне остро.

Ведется и подготовка образовательных организаций к началу учебного года: проводится текущий ремонт школ, ремонт кровли, косметический ремонт внутренних помещений, благоустройство территории.

Кроме этого, в каждой школе будет оборудовано по 1 компьютерному классу: 27 классов по 15 компьютеров, плюс интерактивная доска и проектор.

Ленинградской областью передано Енакиево 6 автобусов ПАЗ. Сейчас жители обеспечены регулярными перевозками, в том числе с правом бесплатного льготного проезда.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области