Домклик запустил посуточную аренду жилья – отелей, гостевых и жилых домов, квартир

Пользователи Домклик теперь могут забронировать жилье по фиксированной цене на нужный срок — без дополнительных звонков и общения с арендодателями. Для этого достаточно зайти в раздел посуточной аренды Домклик и выбрать понравившийся вариант. Бронирование и платежи будут проходить на сайте партнера.

Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона Домклик:

«Мы расширяем возможности сервиса Домклик, делая его ещё более удобным и востребованным для людей. Посуточная аренда будет работать на территории всей России. Клиенты Домклик теперь могут находить жилье в краткосрочную аренду для рабочих поездок или на время отпуска. Домклик отдает приоритет безопасности пользователей. Сервис Суточно.ру не случайно стал нашим партнёром — он обеспечивает гарантированное заселение после бронирования и отсутствие скрытых комиссий».

Посуточная аренда жилья с возможностью онлайн-бронирования — это удобная и востребованная услуга. По данным Суточно.ру, спрос на такую аренду вырос в России за последний год более чем на 40%.