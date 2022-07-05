Районы области берут шефство над поселками агломерации Енакиево
Помощь Ленинградской области подшефному городу Енакиево в ДНР вышла на новый этап: за городом и поселками, входящими в его агломерацию, закреплены районы Ленинградской области.
Районы будут оказывать подшефным территориям посильную помощь материалами, техникой, и, в первую очередь, административно-управленческую.
«На нынешнем этапе становится востребован и опыт в подготовке управленческих документов, разработке целевых программ, нормативных правовых актов, концепций повышения социально-экономической привлекательности территорий», ― прокомментировала вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.
Распределение районов-шефов на сегодня выглядит таким образом: Всеволожский район будет курировать сам город Енакиево, а также село Авиловка и село Шапошниково, Гатчинский район ― город Юнокоммунаровск и ПГТ Дружное, Тосненский и Кингисеппский районы вместе будут шефствовать над городом Углегорском, поселками Булавино, Грозное, Каютино, Красный Пахарь и Савельевка, Ломоносовский район будет курировать ПГТ Карло-Марксово, село Новоселовка и поселок Старопетровское, Лужский район ― ПГТ Корсунь, села Верхняя Крынка, Петровское, Путепровод, Шевченко и поселок Щебенка, Волховский район ― ПГТ Ольховатка, село Веселая Долина, поселок Данилово, поселок Ильинка, поселок Каменка, поселок Редкодуб, Выборгский район ― ПГТ Булавинское, ПГТ Александровское, ПГТ Еленовка, ПГТ Прибрежное.