Собственники индивидуальных жилых домов смогут получить Жилищный документ – справку по Форме №9 дистанционно или в ближайшем МФЦ

Для того, чтобы иметь возможность получить Жилищный документ (аналог справки по Форме 9), собственники индивидуальных жилых домов могут обратиться в территориальное управление АО «ЕИРЦ ЛО» и предоставить следующие документы:

- правоустанавливающие документы на объект недвижимости;

- в случае, если интересы собственника представляет иное лицо, необходимо иметь нотариальную доверенность на представление интересов собственника;

- паспорт собственника или доверенного лица;

- домовую книгу, при наличии;

- в случае отсутствия домовой книги, специалисты «ЕИРЦ ЛО» помогут написать заявление, которое будет содержать всю необходимую информацию о собственниках, проживающих и зарегистрированных гражданах в жилом помещении. После проведения проверки данных и их подтверждения, о результатах внесения сведений в систему «Поквартирная карта Ленинградской области», заявителю будет сообщено в индивидуальном порядке.

После оцифровки домовой книги и внесения данных в электронную картотеку «Поквартирная карта Ленинградской области» собственник будет проинформирован о том, что услуга получения Жилищного документа (справки по Форме 9) доступна на региональном портале Госуслуг https://new.gu.lenobl.ru/form-9 или в ближайшем МФЦ.

Работы по оцифровки домовых книг, уточнению сведений и занесению информации в подсистему «Поквартирная карта Ленинградской области» займут всего 10 дней. После этого, собственник может получать Жилищный документ в любое удобное для себя время.