«Летучий отряд» Команды 47

- Мы с Сергеем Якименко приняли решение, что надо съездить на Донбасс и хоть чем-то помочь, – рассказывает Вячеслав Федорченко. – Ситуация очень тяжелая, людям нужна поддержка. Людмила Николаевна Нещадим горячо одобрила эту идею и обратилась к гатчинским предпринимателям, которые моментально откликнулись: «Галактика» выделила молочную продукцию, завод по изготовлению зефиров дал свои сладости. Производитель соусов Uni Dan в Кобринском оказал помощь продуктами, пудомягские предприниматели предоставили для поездки три грузовых микроавтобуса Ford Transit и прицеп. Коммерсанты Ленинградской области и Санкт-Петербурга оплатили закупленные нами продукты и медикаменты – всего на полтора миллиона рублей.

Помимо гуманитарной помощи мы везли бензогенераторы и посылки для жителей, которые передали гатчинцы.

- Долго добирались?

- Мы выехали из Гатчины 10 июня, а 12-го уже раздавали продукты. В общей сложности за четверо суток – туда и обратно – мы проехали пять тысяч километров. По два водителя в каждой машине, посменно. Всего три экипажа. Мы с Сергеем в одной машине, в двух других – главный координатор этой работы Денис Старовойтов из Коммунара и еще три человека из Петербурга (в составе нашей группы был фельдшер, который оказывал первичную медпомощь горожанам).

К одиннадцати вечера прибыли в Таганрог. Отдохнули и в два часа ночи выдвинулись в Мариуполь. Пересекли границу и в семь утра мы уже начали готовить гуманитарную помощь к выдаче.

- Как обстановка на границе?

- Все строго: таможня, пограничники, проверки, досмотр. На обратном пути был тотальный контроль.

У нас было два адреса для раздачи, которые нам предоставили координаторы: два больших двора среди многоквартирных домов. Но жители, увидев машины, стали собираться отовсюду. К ним еще никто не приезжал вот так, адресно. Только в центр города люди ходили, в очередях стояли за гуманитарной помощью.

Кроме продуктов, мы привезли фонарики с тремя комплектами батареек, свечи – в городе нет света. Генератор включили, и люди стали подходить заряжать телефоны. Спонсоры велели генератор не забирать, так что мы его там оставили, а также канистры с бензином и комплект смазочного материала.

Медикаменты мы отвезли в Мариупольскую больницу. Медики, конечно, все приняли с благодарностью. В больнице мы отдали даже собственные аптечки, взятые в дорогу – мариупольцы остро нуждаются в медикаментах.

- Какое впечатление произвел на вас город? Разруха?

- О последствиях украинских бомбежек и говорить не приходится. Но, помимо этого, можно сказать, что вся инфраструктура, застройка – еще советских времен. Вот что когда-то построили в Советском Союзе, то и осталось. Там явно не присутствовала никакая «комфортная среда», нет следов материальных вложений. Но жизнь продолжается. Люди ходят по городу, машины ездят, открываются магазины, строительные базы. На наших глазах начиналось строительство многоквартирных домов. Когда сделают коммуникации, пойдет процесс восстановления города, рабочих мест будет много.

- Как люди реагировали на вашу акцию, каково настроение вообще?

- Народ с пониманием относится к этой ситуации. От многих мы слышали: «Ну давайте уже быстрее нас забирайте!». Понятно, что речь идет о России. Мы разговаривали с людьми. Только на одной встрече было около ста человек. Мариупольцам не хватает общения, им нужна наша поддержка. Люди там очень приветливые, отзывчивые – и благодарные. Нашей помощью мариупольцы были растроганы до слез. Они называют Команду 47 «летучим отрядом». У нас была форменная одежда с логотипом Команды 47, с надписью «От жителей земли Ленинградской», на машинах – соответствующие наклейки.

Спасибо нашим предпринимателям, которые откликнулись и помогли организовать этот гуманитарный конвой. Мы еще раз туда поедем. Такие встречи надо проводить регулярно. Да, это капля в море, но хотя бы три сотни человек мы поддержали. Конечно, какую-то частицу души мы оставили там.

Как живет город? Можете себе представить: электричества нет, воды нет, газа нет. Канализация не работает. Люди ходят пешком на восьмой, на двенадцатый этаж – лифты не функционируют. В частном секторе полегче – там есть огороды. Но тоже проблемы с водой. Меня поразил один участок с цветущими розами. Хозяйка розария – молодая девушка показала все свои розы и разрешила сфотографировать. Как уцелели розы в обстреливаемом городе, в жару, без воды? Между обстрелами девушка носила воду из водоема: поливать розы, чтобы не погибли. На улице – плюс тридцать три, у нее лук засох, а розы цветут… Поистине, мир спасет красота.

Екатерина Дзюба