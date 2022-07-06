Регион объединяет юных туристов двух государств

Одно из главных для юных туристов событий пройдет 11-16 июля в лагере «Россонь» в Кингисеппском районе. Программа обширная — от экскурсий до соревнований в умении ориентироваться на местности и ставить палатку.

«Ленинградская область впервые принимает Туристический слет России и Белоруссии. Для школьников двух государств мероприятие открывает большие возможности — не только увлеченно заниматься любимым делом, но и узнавать новые регионы, знакомиться с особенностями местности. Сверх программы слета мы организуем для ребят экскурсии по красивейшим и значимым местам Ленинградской области», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

В слете примут участие 28 российских и семь белорусских команд. Общее количество участников — 512 человек.

Туристский слет учащихся — одно из самых массовых спортивных и образовательных мероприятий Союзного государства. Он направлен на развитие детско-юношеского туризма в России и Беларуси, укрепление дружеских связей между учащимися двух государств. Первый Туристский слёт учащихся Союзного государства прошёл в 2007 году на территории Псковской области.

Организаторы слета — Постоянный Комитет Союзного государства, Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство образования Республики Беларусь, Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения, Республиканский центр экологии и краеведения Министерства образования Республики Беларусь.