Школьники узнали, как делают валенки

В июне в рамках профориентационной работы педагоги знакомили ребят с предприятиями, которые расположены на территории Большеколпанского поселения. Например, дети побывали в цехах ПО «Гатчинский промкомбинат».

Главный технолог предприятия Елена Горбунова рассказала о том, как из овечьей шерсти валяют валенки. Дети увидели заготовленное сырьё, оборудование и работу на нём, отделку и декорирование готовой продукции.

- Прямо на наших глазах были проведены разные манипуляции, в том числе размещение заготовки на колодке, приклеивание и пришивание резиновой подошвы, декорирование валенка снежинкой из страз. На экскурсии ребята узнали, как замеряют размер обуви, подбирают валенки в пары, о полезных свойствах овечьей шерсти и многое другое, - отмечают педагоги школы.

После экскурсии ребята увидели в магазине комбината готовую продукцию - это не только тёплые и красивые валенки, но и ботинки, бурки, домашние тапочки, жилеты и т.д.