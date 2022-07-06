«То, что в сердце сбережём!» - день музеев в детском саду

«То, что в сердце сбережём!» - так называется проект «Школы молодого педагога». Создание мини-музеев, объединённых общей тематикой, в группах детского сада является основополагающим моментом в реализации проекта. Музей – это особый мир, оазис культуры и истории, богатство, без которого невозможно развитие народа, народности, нации.

Каждая группа работает над организацией своей экспозиции, активно погружаясь в представленную тематику. В подготовке экспонатов участвуют родители, педагоги, воспитанники. Такое включение позволяет детям наиболее полно погрузиться в атмосферу тематического музея и широко охватить выбранную тему. Также проведённый опрос показал, что родители считают посещение музеев важной составляющей в воспитании личности ребёнка.

В 2022 году в детском саду уже состоялись два тематических мероприятия в рамках проекта «То, что в сердце сбережём …»: «Герои Великой Отечественной войны» и «Всякому мила своя родная сторона».

«Герои Великой Отечественной войны» - тематический день, посвящённый празднику Победы. Каждой группе было предложено выбрать своего героя войны. Героем может быть не только человек, но и город, техника, животные и т.д. В результате в группах были организованы экспозиции: «Город герой – Ленинград», «Танки – герои войны», «Наши прадеды», «Линкор Марат», «Вырица – пламенный адрес войны», «Животные – герои войны», «Эмоции войны – сквозь музыку к победе».

Например, в интерактивном музее «Эмоции войны – сквозь музыку к победе» ребята попали …в лес, где обосновался партизанский отряд. Экспозиция начиналась с выставки «Эмоции

войны», где детям предлагалось попробовать почувствовать эмоции людей военного времени. Затем ребята попадали на экспозицию «Лесная поляна», где им предстояло, как настоящим партизанам, пройти полосу препятствий в атмосфере звуков войны. Потом их ждал привал у костра и песни военных лет под настоящую гармонь.

Дети активно включились в происходящее, созданная среда усилила эмоциональное восприятие дошкольниками увиденного. Разнообразная тематика выбранных экспозиций позволила полностью раскрыть патриотическую направленность проекта.

Стоит отметить, что дети примеряли роли и экскурсоводов, и посетителей выставок, организованных в других группах. Посещение экспозиций позволило обобщить и расширить знания детей о Великой Отечественной войне, привлечь семьи к участию в жизни детского сада, повысить компетентность всех участников образовательного тематического проекта.

Тематический день «Всякому мила родная сторона» был приурочен к Дню России. У каждого человека есть Родина, есть культура, к которой он принадлежит. Есть язык, обычаи, песни, сказки и т.д. Будущее поколение необходимо приобщать к национальной культуре предков, независимо от их актуального места проживания, а также формировать у детей понимание многообразия национальных культур, воспитывать уважительное отношение к представителям других национальностей. В группах организовали мини-музеи: «Русская изба», «Беларусь», «Цыгане - жители всей земли», «Таджикистан». Темы экспозиций были выбраны не случайно: группы посещают ребята этих национальностей - белорусы, цыгане, таджики. Активную помощь в организации выставки оказывали семьи воспитанников.

В мини-музее «Таджикистан» посетителей встречала экскурсовод Малика в костюме таджикской девочки. Она приветствовала посетителей на таджикском языке и даже исполнила гимн своей исторической родины, научила играть в народную таджикскую игру.

В мини-музее «Цыгане - жители всей земли» ребята смогли познакомиться с обычаями цыганского народа, который традиционно проживает на территории Гатчинского района и в поселке Вырица. Экскурсовод София приветствовала и прощалась с посетителями музея на цыганском языке. Ребята изучили герб цыган, исследовали цыганскую кибитку, послушали народные цыганские песни и поиграли в народную игру с платочками.

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста имеет чрезвычайную значимость. Педагогам необходимо искать инновационные педагогические находки. Проект «То, что в сердце сбережём!» имеет большое практическое значение, отличается максимальной погружённостью участников в проблематику. Патриотическое воспитание ребёнка – основа формирования будущего гражданина, одна из актуальных задач нашего времени.

Проект ещё не закончен, он будет продолжаться, ведь столько интересных экспозиций можно организовать в наших мини-музеях. Следующий день музеев состоится в октябре и будет посвящён Дню народного единства «Если народ един - он непобедим!».

А.В. Куколина,

заместитель заведующего по УВР

А.С. Александрова,

педагог-психолог