Дети становятся жертвами киберпреступников

Если ребенок скачает подозрительный софт, скорее всего, он не распознает в нем шпионскую программу. Попав на гаджет вашего чада, программа сможет передавать персональные данные злоумышленникам, отслеживать геолокацию и даже управлять приложениями в телефоне. Многие школьники используют банковские карты, привязанные к счетам родителей, или пользуются общим с ними счетом, поэтому такое поведение в сети может быть опасным для семейного бюджета.

«Путешествующему по кибер-пространству ребенку обязательно нужно объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо. Мы бы рекомендовали рассказать ему о фишинге. Когда злоумышленники пытаются выудить, словно на рыбалке, важную информацию, используя разные «крючки» — красивые обещания, просьбы помочь, сообщения о выигрышах и прочие манипуляции. Ребенок обязательно должен знать, что никому нельзя сообщать Ф.И.О., домашний адрес, реквизиты карт, пароли, пин-коды и прочие личные и платёжные данные. Их нельзя разглашать и публиковать в Интернете ни для каких целей», - говорит Сергей Бодров, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.





Опасный гейминг

Нередки случаи, когда увлекающиеся онлайн-играми подростки в игровом чате получают предложения перейти по «волшебной» ссылке, чтобы получить внутриигровые предметы или усиление аккаунта. Конечно же, ссылка ведет на фишинговый сайт, где есть риск засветить свои платежные и персональные данные мошенникам. Если ваш ребенок играет в онлайне, проведите с ним инструктаж.

Объявления о быстром и легком заработке

Мошенники с радостью «помогут» подростку заработать - нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте и сделать непыльную работу. Для вывода средств попросят оплатить комиссию, завладев, таким образом, данными карты. Кроме того, подобными предложениями по схеме финансовой пирамиды изобилуют группы в соцсетях и Телеграм-каналах.

То же с сообщениями о внезапном выигрыше в розыгрыше и или лотерее. Приз отдадут якобы после оплаты комиссии за доставку. Схема та же: подросток введет данные карты на «левом» сайте — и мошенники уже в его личном кабинете. Кроме того, действует схема «Коробка с сюрпризом»: за оплату 200-1200 рублей пользователю предлагают открыть виртуальную коробку, где случайным образом в качестве подарка может выпасть, например, дорогая техника.

Что делать для обеспечения безопасности ребенка в сети:

● Установите средства родительского контроля. С его помощью можно запретить просмотр контента и установку приложений, которые не подходят ребенку по возрасту.

● Установите антивирус. Программа будет блокировать установку подозрительного софта и предупредит ребенка о переходе по сомнительной ссылке.

● Проведите цифровой ликбез. Объясните ребенку, что многие в Интернете выдают себя не за тех, кем являются. Покажите чаду, каким образом можно заблокировать и внести в «черный список» нежелательного человека в соцсетях. Предупредите, что нельзя общаться с незнакомцами в чатах, кликать на сомнительные ссылки и скачивать приложения из непроверенных источников. Расскажите, что принцип «доверяй, но проверяй» работает и в виртуальном пространстве. Даже если пишут друзья, не стоит бросаться выполнять их просьбы - лучше сразу перезвонить и уточнить все вопросы лично. Вполне вероятно, что друга взломали.