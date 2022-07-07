Добавим миру доброты!

Милосердие... Какое русское слово, напоминающее нам о том, что человеческое сердце имеет врожденную склонность к милости, состраданию, оказанию помощи. На Руси милосердие всегда было нормой. Остается это так и сегодня — за примерами ходить далеко не нужно. Хочется верить, что будет так и впредь. И, если сегодняшние дети впитают в себя чистые истоки отечественной культуры, за их будущее можно не бояться.

Как говорится в энциклопедии «Русская цивилизация», на Руси всегда существовала «целая система воззрений, основанных на евангельских идеях любви к ближнему и помощи ему, бескорыстной отдачи просящему больше, чем он просит, самоотверженной готовности положить жизнь за други своя. Это — система взглядов, но в то же время — это и черта национального характера: органичная потребность делать добро…».

Началом благотворительной деятельности в России смело можно называть 988 год – дату крещения Руси. В честь своего бракосочетания с сестрой византийского императора Анной князь Владимир повелел возвести в Киеве церковь Пресвятой Богородицы, где из средств казны кормили нищих, сирот и вдов. Так и повелось. Тем, кто пострадал от пожара, в былые времена зачастую уничтожавшего целые деревенские улицы, всегда помогали и «всем миром», и индивидуально. Многие за счастье почитали, если у них поселится погоревший сосед, беспрекословно брали скотину погоревшего к себе на двор, давали ему свою лошадь. А брать с погорельца деньги за помощь считалось большим грехом и срамом. То же с нищими или странниками. Делился со странником даже крепостной крестьянин, стоящий на грани обнищания. Проезжего или прохожего приглашали в дом, кормили его, оставляли ночевать, причем брать плату за это считалось великим грехом, от которого удачи в доме не будет.

Замечательно, что уже много лет такая традиция — общей помощи ближнему — существует в детском саду №30 села Рождествено. И особенно радует то, что здесь в помощи тем, кому она действительно нужна, участвуют дети.

Этот детский сад вообще отличает уважение к русской культуре, здесь традиционно проводятся праздники и мероприятия в национальном стиле, существует замечательный музей «Русская изба». Начиная с 2013 года, проводится ежегодная благотворительная ярмарка. За эти годы была оказана помощь погорельцам – родителям одного из воспитанников детского сада, больным детям (через благотворительный фонд «Добро»), семьям, которые пострадали от наводнения 2013 года на Дальнем Востоке России, воспитаннику детского сада с редким генетическим заболеванием (мукополисахаридоз) и т.д. И только пандемия заставила прервать традицию проведения ярмарки. Очень хочется надеяться, что осенняя благотворительная ярмарка продолжит свое существование.

Детсадовская благотворительная ярмарка — это, прежде всего, настоящий праздник и для его участников, и для гостей. Готовятся к ней основательно. Пишется сценарий, разучиваются песни, танцы и игры, проводятся репетиции, украшается зал. А сколько трудов вкладывается в изготовление ярмарочного товара! Делается он только своими руками — бабушек и дедушек, родителей, воспитателей и, конечно же, самих ребят. Для них это и ответственное задание, и повод для гордости.

И вот настает долгожданный день. В детском саду собираются гости, и начинается веселый, яркий и, конечно же, добрый праздник: дети поют и танцуют для своих родных, а взрослые радуются, глядя на своих деток. Но в то же время все посматривают на красочные столы-прилавки, манящие разнообразием товаров. И вот наконец-то начинается ярмарка. Продавцы зазывают покупателей и нахваливают свой товар, ребятам хочется все попробовать и в то же время приобрести то, на что уже давно положен глаз. Чего здесь только нет! Вкусная выпечка, глиняные и берестяные изделия, куклы, матрешки, свистульки, дуделки, вязаные салфетки и носочки, а вот домашнее варенье и натуральный мед, кухонные лопаточки и прихватки... Есть даже «денежные деревца». У всех разбегаются глаза, но зевать нельзя – товар разбирается мигом! Все мы знаем, как любят дети поскорее расстаться с выделенными им средствами. И вот праздник окончен. Но на душе не грустно, а светло — все-таки сделано доброе дело.

Ярмарка проводится три дня, и каждый день ее готовят разные группы. Это значит, что каждый день праздник будет совсем иным. После того, как ярмарка закончится, собранные средства в присутствии родителей передаются по адресу.

«Мы должны делать добро, — говорят родители воспитанников, — и помогать друг другу. Ваша ярмарка позволяет это сделать не отходя далеко, а здесь и сейчас, из рук в руки. Воспитатели и дети вместе делают важную работу, а в души детей сажаются зернышки доброты, которые обязательно должны принести свои всходы».

«Мир загадочный, огромный, посмотри, какой он добрый! Так давай и я, и ты ему добавим доброты!» - звучат, как призыв к действию, эти строки.

Замечательная традиция! Как хочется, чтобы ее возрождение стало повсеместным. Ведь в далеком 1902 году в Российской империи было зарегистрировано

11 040 благотворительных учреждений (в 1897 году - 3,5 тысячи). По самым приблизительным подсчетам, в стране ежегодно раздавалось в виде милостыни не менее 27 миллионов рублей...

Добавим миру доброты!

Е.А. Сазонова,

заведующая детским садом № 30,

О.Ю. Ермакова, В.В. Лабур,

заместители заведующей,

Е.А. Семочкина,

руководитель кружковой работы