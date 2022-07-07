Как сделать легитимным Вырицкий совдеп?

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Олега Белова и Дмитрия Бондарева, в соответствии с федеральным и областным законодательством 20 июня совет депутатов Вырицкого поселения решил назначить дополнительные выборы депутатов совета четвертого созыва по Михайловскому пятимандатному избирательному округу № 1 на 11 сентября 2022 года. Решение принято простым большинством голосов.

Однако не все так просто в Вырицком совете депутатов. Для проведения выборов необходимо принять решение о перераспределении бюджетных средств: на избирательную кампанию требуется 800 тысяч рублей, чтобы обеспечить работу участковых избирательных комиссий.

Можно ли обойтись без этих выборов, без двух депутатов на округе и, таким образом, сэкономить деньги, объясняет глава администрации Вырицкого поселения Михаил Хомченко.

- Так совпало, что на одном многомандатном округе в нашем поселении отсутствуют два депутата. Совет в таком составе работать может, но неправомочен избирательный округ, не соблюдены правила представительства депутатов от населения – по закону мы обязаны назначить выборы. Если бы эти депутаты были из разных округов, или на Михайловском округе было бы шесть депутатов, выборы бы не потребовались. Но в данном случае интересы Михайловского округа ущемлены: вместо пяти депутатов округ в Вырицком совете представляют только трое.

- В чем проблема, если решение о выборах принято?

- Депутаты не могут принять следующее решение – о выделении денег на эти выборы. Потому что оппозиция в составе депутатов Шляхтина, Козьмина, Шевченко, Седакова и Алексеева голосует против.

- В бюджете не хватает денег?

- Хватает. Но когда мы формировали бюджет, никто не ожидал, что, помимо Олега Белова, избранного депутатом областного парламента, еще один депутат по тому же округу сложит свои полномочия. Поэтому, конечно, на выборы деньги в бюджете не предусмотрены – их надо перераспределять. У нас есть возможность увеличения расходной части бюджета, для этого есть все ресурсы.

- Что будет, если депутаты не примут изменения бюджета, и денег не выделят? Выборы сорвутся?

- Нет, мы обязаны их провести, иначе Вырицкий совет депутатов вообще не сможет работать. Поэтому если не будет перераспределения средств бюджета поселения, деньги на выборы выделит территориальная избирательная комиссия, а потом их взыщут с поселения. В законодательном порядке. Так что хотим мы или нет, выборы в сентябре состоятся, и деньги выделять придется – не добровольно, так принудительно.

…На заседании Вырицкого совета депутатов присутствовал представитель прокуратуры, разъяснявший требования законодательства. Но и прокуратура оппозиционерам не указ. Депутаты взяли моду не являться на сессии – «по семейным обстоятельствам». Такой расплывчатой формулировкой они систематически оправдывают свое отсутствие на заседаниях. Таким образом, они не голосуют против, но и не участвуют в сессиях.

Выборы состоятся в любом случае. И в любом случае они будут профинансированы, а деньги взысканы из бюджета Вырицкого поселения. Назначалось уже три депутатских сессии. На последнюю не явились все пятеро несогласных, сославшись на «семейные обстоятельства». Видимо, за время своего противостояния депутаты-оппозиционеры стали одной дружной семьей. В соцсетях они проводят опросы жителей, задавая провокационный и, фактически, риторический вопрос: на что бы вы хотели потратить 800 тысяч – на нужды поселения или на выборы? Как вы думаете, что отвечают люди?

Но дело в том, что эти выборы – не прихоть органов местного самоуправления, а необходимость, диктуемая законом. И деньги на них однозначно будут взысканы из бюджета поселения – даже оппозиция не может этого не понимать. Тогда в чем смысл этого бестолкового противодействия? Возможно, они просто опасаются выбора, который могут сделать жители Михайловского округа, и тогда ряды Вырицкого совдепа пополнятся депутатами, не интересующимися подковерными играми…

И все-таки решение найдено: изменение сводной бюджетной росписи позволит решить эту «головоломку» и профинансировать выборы. Это в очередной раз показало бессмысленность противодействия группы депутатов требованиям федерального законодательства.

Екатерина Дзюба