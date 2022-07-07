Мошенники советуют: снимите всё!

Молодого человека из Гатчинского района обманули мошенники. Они убедили его снять все сбережения и отправить на чужой банковский счет. Ущерб составил, без малого, 400 тысяч рублей. 2-го июля в полицию поступило заявление от 36-летнего жителя поселка Сиверский. Накануне ему позвонили с московского номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с его счетов какие-то злоумышленники пытаются снять деньги. Чтобы предотвратить кражу, надо самому снять все имеющиеся в банках средства и положить на безопасный счет.

Действуя по инструкции аферистов, через приложение Mir Pay молодой человек создал карту, на которую с помощью системы платежей положил 396 тысяч рублей, снятые с банковского счета. Данную операцию произвел через банкомат в Гатчине, в гипермаркете «О`Кей». Потерпевшему звонили также и с мобильного, и с петербургского номера. Деньги его ушли в неизвестном направлении. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

56-летнего жителя Гатчины обманули более витиеватым способом. Ему тоже поступил звонок с московского номера. «Сотрудница службы безопасности банка» сказала, что через его личный кабинет подана заявка на кредит. Чтобы от нее отказаться, необходимо скачать приложение Zoom, что потерпевший и сделал.

Выполняя указания мошенников, через Zoom по продиктованному паролю и логину он вошел в некое приложение, где отказался от одобренного кредита. Казалось бы, что тут страшного – он же отказался? Однако позднее, обратившись в отделение своего банка и получив выписку о движении денежных средств, мужчина обнаружил списание 94 тысяч рублей путем перевода на стороннюю карту на имя Анастасии Викторовны А.

Пенсионерке из Гатчины позвонили, представились сотрудником службы безопасности банка и тоже сказали, что с ее карты пытались снять деньги. Для предотвращения мошеннических действий ей надо самой снять деньги и перевести их на номера телефонов, которые ей продиктуют. Так она и сделала: сняла 52 тысячи рублей и через банкомат на Рощинской улице отправила средства на четыре телефонных номера, продиктованных мошенниками.

30-го июня в гатчинскую полицию обратился 57-летний житель Нового Света. Ему «представитель банка» для предотвращения мошеннических действий велел взять кредит и перевести деньги на безопасный счет. Потерпевший взял целых два кредита на 418 тысяч рублей и перевел всю сумму по указанным преступниками реквизитам.

В полиции множатся уголовные дела.