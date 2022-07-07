Область поддерживает проекты импортозамещения

Программа «Быстрый старт» включает комплекс из двух мер поддержки: субсидию на возмещение части затрат на уплату арендной платы за помещения и льготную арендную плату – 1 рубль – по вновь заключаемым договорам аренды земельных участков при их предоставлении в аренду без проведения торгов. Условия получения мер поддержки определены постановлениями правительства Ленинградской области №389 и №436.

«Программа «Быстрый старт» позволяет создать импортозамещающее производство «здесь и сейчас» с поддержкой региона. До 50% затрат на аренду производственных помещений можно будет компенсировать из бюджета. Такая мера поддержки поможет в первую очередь среднему и малому бизнесу быстро наладить выпуск необходимой продукции», ― рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату арендной платы за помещения, здания или строения для реализации инвестиционных проектов по производству импортозамещающей продукции предоставляются не более чем за шесть месяцев 2022 года по договорам, заключенным с 1 января по 1 июля 2022 года. Арендованная производственная площадь должна составлять не менее 500 квадратных метров.

Также введена новая мера поддержки с установлением льготной арендной платы по вновь заключаемым договорам аренды земельных участков при их предоставлении в аренду без проведения торгов для компаний зарегистрированных в Ленинградской области. Под эти критерии подходят инвестиционные проекты с объемом запланированных инвестиций от 200 млн рублей, для отдаленных районов – от 30 млн рублей. Льготная арендная плата устанавливается на один год.

Список продукции и отраслей для импортозамещения определен соответствующими приказами Минпромторга РФ и постановлениями Правительства Ленинградской области.

Среди отраслей промышленности, в отношении которых утвержден план мероприятий по импортозамещению ― автомобильная, легкая промышленность, лесопромышленный комплекс, машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности, медицинская и фармацевтическая промышленность, судостроение и другие ― всего 24 отрасли.

Сопровождением инвестиционных проектов как «единое окно» администрации региона занимается Агентство экономического развития Ленинградской области. Специалисты агентства оказывают помощь в подборе промышленных площадок и консультируют по мерам поддержки для бизнеса.