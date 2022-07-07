Проблема с душком

6-го июля в Гатчине состоялось рабочее совещание с участием вице-губернатора Ленинградской области по безопасности Михаила Ильина и представителей гатчинской администрации и соответствующих ведомств, а также эко-активистов и заинтересованных лиц.

Активисты просят провести комплексную проверку воздуха, с участием квадрокоптера, в ночное время. Жители считают, что источник неприятного запаха находится, скорее всего, в Промзоне-1, поскольку чаще всего запах появляется при восточном и северо-восточном ветре и сначала приходит на Татьянино, а потом достигает Въезда. По-прежнему под подозрением остается мусорный полигон в Новом Свете. В Промзоне вызывает нарекания предприятие «НВ-Бункер».

- Роспотребнадзор и Росприроднадзор выявили нарушения при эксплуатации полигона ТКО и выдали предписания по устранению этих нарушений природоохранного законодательства, – прокомментировала председатель комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Маринэ Тоноян. – Это связано с отсутствием уплотняющего грунта, который предотвращает образование неприятного запаха. Кроме того, была обследована Промзона, в которой функционирует ООО «НВ-Бункер». В отношении организации были возбуждены административные дела, выданы предписания на устранение нарушений. На сегодняшний день нарушения «НВ-Бункер» устранены, но решается вопрос о направлении материалов в суд – для приостановления деятельности предприятия.

Свою позицию по поводу состояния воздуха выразили руководитель Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк, прокурор Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры Артем Зобов. По словам Ольги Александровны, расширять перечень вредных веществ, на которые берется анализ, не имеет смысла. Но сделать фундаментальный комплексный анализ надо.

Вице-губернатор Михаил Ильин подчеркнул: «Раз люди жалуются, надо в ночное время провести массовые пробы воздуха. Это может быть и не вредно для здоровья, но выяснить причину неприятного запаха необходимо».

В 2022 году администрацией Ленинградской области запланировано создание в регионе автоматизированной системы мониторинга атмосферного воздуха, позволяющей в онлайн-режиме непрерывно измерять массовые концентрации основных загрязняющих веществ: диоксида азота, озона, оксида углерода, диоксида серы, мелкодисперсных взвешенных веществ (пыли) фракций 2,5 и 10 мкм, а также метеопараметров (скорости и направления ветра, температуры, влажности и давления атмосферного воздуха).

На сегодняшний день в бюджете заложены средства на развитие системы интеграции информационных ресурсов и проектов – «Цифровая экологическая карта Ленинградской области». Комитет по природным ресурсам в ближайшее время закупит и установит автоматический пост мониторинга состояния атмосферного воздуха в Гатчине.

Информация о состоянии гатчинского воздуха начнет появляться в открытом доступе со следующей недели. Кроме того, эко-активистам позволят присутствовать при взятии проб. Вице-губернатор настроен решительно: установить источник неприятного запаха планируется в течение двух недель.