Спорт — для хорошего настроения

Субботнее и воскресное утро во всеволожском парке «Песчанка» начнется с зарядки «Зарядись позитивом на Песчанке!». Всех желающих бодро размяться на свежем воздухе ждут в 10.00. Физкультурные мероприятия пройдут в рамках проекта «Дворовый тренер» с профессиональными тренерами местного фитнес-клуба «Gala Sport».

Ледовый комплекс в Светогорске 9 и 10 июля организует массовое катание на коньках, а на городском центральном стадионе в выходные дни приверженцы скандинавской ходьбы могут пройти «Тропа здоровья».

Одним из самых запоминающихся событий предстоящих выходных станет III ежегодный Чемпионат города по ношению жен. Мероприятие стартует 9 июля в 11.00 в Парке культуры и отдыха «Романовка» в Кингисеппе в честь Дня семьи, любви и верности.

В честь Дня города в Тихвине будет организована серия спортивных мероприятий. Так, 9 июля в 12.00 пройдет турнир по баскетболу на площадке 1 микрорайона, в 10.00 в городском спорткомплексе с городошной площадкой на улице Пещерка, дом 1 состоится турнир по городошному спорту, в 11.00 на месте отдыха у воды стартует турнир по пляжному волейболу, а с 12.00 Парк поколений приглашает на соревнования «ГТО – путь к здоровью».

В Новоселье на стадионе на бульваре белых ночей, дом 1 в субботу, 9 июля, в 11.00 пройдет открытый турнир по футболу.

В Никольском на площадке у стадиона по улице Дачной, дом 6а самые спортивные проведут турнир по пляжному волейболу.

Также в пос. Энколово проходят Всероссийские соревнования по конному спорту на Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру.