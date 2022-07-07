В АПК региона ― рост производства

Производство валовой продукции сельского хозяйства выросло до 34,8 млрд руб. (+3,4% к 2021 году). Производство мяса выросло на 5,5% (до 157,1 тыс. тонн), яиц ― на 1,3% (до 1,441 млрд шт.), молока на 2,5% (до 277,9 тыс. тонн). Надои молока на одну корову увеличились на 4% до 3 926 кг. Объем отгруженных товаров предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности вырос на 24,2%, до 92,2 млрд руб.

Также, по данным Петростата, яровой сев проведен на площади 55 тыс. га, что на 12,6% больше, чем года назад, в сельхозпредприятиях собрано 12,9 тыс. тонн овощей защищенного грунта, (+ 6,1% к 2021 году).

«В АПК региона достигнута стабильность и сохраняется тенденция роста, чему во многом способствовали государственная программа развития сельского хозяйства Ленинградской области, стабильная государственная поддержка, опыт и мастерство региональных аграриев. Сегодняшнюю экономическую ситуацию регион рассматривает, как дополнительный стимул для наращивания объемов производства и импортозамещения», ― подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области ― председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.