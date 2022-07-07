В Ленобласти не стали отменять ограничения на число губернаторских сроков
Это первый случай в стране, когда действующий губернатор инициирует ограничения для самого себя. Накануне в Ленинградской области было принято решение, которое могло бы стать сенсацией.
Депутаты Законодательного собрания Ленобласти, рассмотрев предоставляемую федеральным законом возможность отменить ограничение количества сроков, которые один и то же человек может избираться на пост губернатора региона, принимать такую поправку в Устав Ленобласти не стали.
Причем, не стали по инициативе действующего губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.
Отметим, это первый такой случай в стране, когда действующий губернатор сам инициирует ограничения сроков для своего избрания.
Непосредственно в Законодательном собрании Александр Дрозденко так прокомментировал это решение:
«Мы не стали снимать закрепленные в Уставе Ленинградской области ограничения количества сроков нахождения на должности Губернатора. Это была моя позиция, которую также поддержали и коллеги. На сегодняшний момент это абсолютно правильно».
Таким образом, в 2025 году в 47 регионе России должен быть избран новый глава региона – и это будет не Александр Дрозденко.
Источнике: online47.ru