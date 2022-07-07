В Ленобласти не стали отменять ограничения на число губернаторских сроков

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти, рассмотрев предоставляемую федеральным законом возможность отменить ограничение количества сроков, которые один и то же человек может избираться на пост губернатора региона, принимать такую поправку в Устав Ленобласти не стали.

Причем, не стали по инициативе действующего губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Отметим, это первый такой случай в стране, когда действующий губернатор сам инициирует ограничения сроков для своего избрания.

Непосредственно в Законодательном собрании Александр Дрозденко так прокомментировал это решение:

«Мы не стали снимать закрепленные в Уставе Ленинградской области ограничения количества сроков нахождения на должности Губернатора. Это была моя позиция, которую также поддержали и коллеги. На сегодняшний момент это абсолютно правильно».

Таким образом, в 2025 году в 47 регионе России должен быть избран новый глава региона – и это будет не Александр Дрозденко.

Источнике: online47.ru