Как будет устроено финансовое просвещение в России

В своем выступлении замминистра финансов России рассказал об основных приоритетах работы Минфина России и методических центров. Он отметил, что с 1 сентября 2022 года преподавание финансовой грамотности станет обязательным для учеников с 1 по 9 классы. «Перед нами стоит нетривиальная задача – обеспечить готовность всей необходимой инфраструктуры. В первую очередь, предоставить школьникам учебники. Мы сегодня завершаем процесс включения наших учебников в перечень одобренных материалов для системы образования. Вторая задача – подготовить преподавателей, то есть решить вопрос, кто будет по этим учебникам рассказывать материал», – подчеркнул Михаил Котюков. При этом важно, чтобы школьники стали проводниками знаний и для взрослых – рассказывали им, чему их научили, делились усвоенным.

Стратегия повышения финансовой грамотности с 2022 года реализуется на национальном уровне. По словам Михаила Котюкова, в каждом регионе страны сформированы собственные программы.

Еще одна важная задача, в частности методических центров, – наполнение содержания образовательных программ не только знаниями о личных, но и об общественных финансах. По мнению Михаила Котюкова, граждане должны знать, зачем они платят налоги, что можно получить за счет бюджетных и налоговых льгот. Кроме того, он подчеркнул, что «важно делиться результатами, которые бюджетная грамотность дает на практике. Например, в Центральном федеральном округе сразу 14 субъектов успешно реализуют программы инициативного бюджетирования. Это мощнейший канал коммуникации с гражданами о нашей работе и ее смыслах».

Участники конференции много говорили о том, как реализуются проекты финансовой грамотности в регионах Центрального федерального округа. Почти во всех субъектах ЦФО приняты свои региональные программы по финансовой грамотности. В 10 регионах уже работают региональные Центры по финансовой грамотности. Среди них Липецкая, Рязанская, Воронежская, Курская области, как рассказала Надежда Иванова, начальник ГУ Банка России по ЦФО.

«Финансовым просвещением в ЦФО охвачено 34 млн человек», – добавила Иванова. По результатам Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности, наиболее финансово грамотные люди живут в Рязанской, Воронежской, Орловской и Курской областях. Такую статистику приводит начальник ГУ Банка России по ЦФО.

Об опыте финансового просвещения рассказал и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, проекты финансовой грамотности в регионе работают в двух основных направлениях: первое – защита от мошенничества, второе – накопления и траты. В регионе все муниципалитеты вовлечены в проекты финансовой грамотности. Создана специальная «Экспедиция финансовой грамотности» для сельских жителей. Эксперты, представители бизнеса, прокуратуры, налоговых органов выезжают в села, проводят семинары и лекции по финансовой грамотности.

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута также рассказал об основных направлениях работы Банка России в развитии финансовой грамотности.

Специалисты закладывают в эту область знания и навыки, которые помогают человеку в моменте реагировать на изменения финансовой среды. Работа ведется в трех направлениях. «Мы взаимодействуем с финансовым рынком, чтобы его представители не обманывали людей, продавали качественные финансовые продукты и относились к людям этически зрело и ответственно. В то же время важно, чтобы граждане осваивали новые финансовые инструменты, с помощью которых происходит взаимодействие с финансовым рынком в том числе», – отметил Михаил Мамута.

Он также подчеркнул, что в приоритеты в 2022-2023 гг., помимо финансовой и цифровой грамотности, включена и инвестиционная, «которая сильно отставала от темпов роста самого инвестиционного рынка». Во внимание берется и киберграмотность, ведь риски мошенничества в современном мире многократно выросли.

Подвела итоги пленарного заседания проректор по научной работе Финансового университета при правительстве РФ Светлана Солянникова. Она отметила, что уровень знаний людей по финансовой грамотности растет. Однако они (знания) так и будут оставаться теорией без ситуаций, где можно ее применить. В связи с этим, следующий шаг развития и повышения финансовой грамотности населения – создание симуляторов, на которых люди могли бы до автоматизма доводить действия в разных финансовых ситуациях. «Это не просто подготовка материалов, но и выработка у людей практических навыков, которые трансформируются в грамотное финансовое поведение», – добавила она.

Операторами Межрегиональной окружной конференции «Повышение финансовой грамотности в Центральном федеральном округе: тренды, задачи, перспективы» выступили Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации, Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации и Ассоциация развития финансовой грамотности.

Источник: Редакция МоиФинансы

Автор: Мои Финансы