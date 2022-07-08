Супруги Покровские из Приозерска вместе уже больше 60 лет. Отец семейства Вячеслав Борисович, ветеран Вооружённых сил, рассказал, что знакомство произошло традиционно – в студенческие годы. Он учился в одном петербургском вузе, а его будущая жена Галина Александровна – в другом. После окончания учёбы оба получили направление в Тихвин. Уже оттуда переехали на север области. Галина Александровна является заслуженным врачом России и почётным гражданином Приозерского района.

– Главное – это взаимопонимание и взаимоуважение. Естественно, любовь, на неё вся надежда, – уверена Галина Александровна.





Дерягины Наталья Дмитриевна и Иван Геннадьевич из Ломоносовского района живут вместе 39 лет. Они переехали в Ленобласть из Мурманска. Наталья Дмитриевна познакомилась с будущим мужем в кафе. Через две недели он сделал предложение руки и сердца, хотя до этого у пары было всего три свидания.

– Сначала муж ходил в море на 4–6 месяцев. Но даже три года не отходил, потому что мне было грустно без него, и я попросила его уйти на берег, – поделилась Наталья Дерягина.

Их секрет семейного счастья – стараться разговаривать друг с другом, понимать спутника жизни.

– Некоторые девушки думают, «он сам должен понять». А мужчина не всегда понимает. Иногда нужно разжевать, что не так и из-за чего вы обижаетесь. Надо оставаться друзьями, всё обсуждать, делиться интересами. Главное, чтобы каждый мог высказать своё мнение и не бояться, – уверена Наталья Дерягина.





Олег Подкладов и Наталья Ратникова в Выборге больше известны как DJ Баксов и DJ REDBASTA. Молодые люди долго общались как друзья и коллеги по музыкальному цеху, пока их дружба не переросла в чувства.

– У нас схожие вкусы в музыке и литературе. Наверное, разница в возрасте помогает. Олег старше, мудрее, потому чаще уступает, – делится Наталья. – Сейчас и я понимаю, как важно уступать, обсуждать проблемы, а не дуться по углам, не носить обиду. Мы знаем друг о друге всё. Даже что-то неприятное. Ведь так легче простить.





Семья Щербаковых из Тихвина вместе 57 лет. Лариса Владимировна познакомилась с Василием Ефимовичем в Ленинграде, когда он служил на флоте.

– Потом пошли детки, два сына. Выросли достойными людьми. Когда из Ленинграда переехали в Тихвин, нас было двое, а теперь нас в семье десять человек. Сейчас занимаемся своим здоровьем, стараемся на даче отдыхать и в городе не перетрудиться, – рассказала Лариса Владимировна.

А вот популярных TikTok-блогеров Дениса и Наталью Быстровых из Волхова объединяет общее дело.

– Мы вместе работали в одной организации и в какой-то момент стали организовывать мероприятия для своего коллектива. Потом сработало «сарафанное радио», о нас узнали, стали проводить праздники друзьям, а потом «друзьям друзей». Сблизились. Вместе мы уже 15 лет, – вспоминают блогеры.

Денис и Наталья посоветовали молодым людям в первую очередь быть друзьями.

– Нужно, чтобы вам было хорошо со второй половиной, как с другом. Посоветоваться, пошутить, сообща всё делать. Мы отдыхаем вместе, а не друг от друга. Важно уметь прощать, уметь забывать. И мы ругаемся, это нормальное явление, эмоции всё равно надо выпускать, – говорят Быстровы.





Скворцовы Ираида и Вячеслав живут в Выборге и воспитывают семерых детей. Они познакомилась в наркологическом диспансере, где помогали пациентам. Туда ходили от церкви, в которой были прихожанами, чтобы помочь встать наркозависимым на истинный путь.

– Мужу после свадьбы предложили начать социальную работу в Выборге. Здесь мы поддерживаем малоимущих. Каждое воскресенье уже 15 лет мы организовываем обеды для бездомных. Берём своих детей и учим их, как нужно заботиться о нуждающихся людях, – поделилась Ираида.

Секрет семейного счастья Скворцовых – вера.

– Нам помогает вера в Бога. Проблем много, как и во всех семьях. Мы отвлечёмся, отдышимся, потом поймём, что вместе лучше и нужно соблюдать все принципы, написанные в Библии. Ищем выход, переосмысливаем ситуацию, – рассказала Ираида.





Объединяет людей и любовь к братьям нашим меньшим. Фермеры Ирина и Геннадий Натёкины из Волосовского района начинали хозяйство с пары павлинов и хрюшки. Сейчас у них зооферма «Приют Белоснежки», где проживает около 400 животных 80 видов, среди которых енот, страус эму, дикобраз, кенгуру и даже медведь.

– Внимательно относитесь к тому, что вам подсовывает небесная канцелярия. Они тоже могут ошибаться. Все в ваших руках, сердце и головах. Чудес, конечно, не бывает, но если очень захотеть, то их можно сотворить своими руками. А в выборе своей половины следуйте принципу, чтобы вам было с человеком комфортно и интересно жить. И тогда птица счастья забьётся у вас в руках, – говорят они.





В семье Ирины и Дмитрия Бушуевых из Гатчинского района старший сын и дочки-двойняшки. Дети и родители ведут активную жизнь, занимаются спортом и путешествуют.

История любви Ирины и Дмитрия началась в августе 1998 года в общей компании друзей.

– Мы гуляли всю ночь, я даже забыла предупредить маму, что не приду домой. К утру я не знала, увижу ли ещё раз этого молодого человека, который мне понравился. А он выяснил, где я живу, и на следующий день пришёл ко мне. С того дня мы больше не расставались, – рассказала Ирина.

По словам Ирины Бушуевой, главное – строить свои отношения как две равноправные личности.

– Это сложно, не всегда получается. Многие вещи с возрастом приходят. Семья не должна стоять на месте. Нужно развиваться и поддерживать друг друга во всех начинаниях, – уверена Ирина.

Такие разные, на первый взгляд, семьи сходятся в одном – нужно уважать своего партнёра, быть ему другом, разговаривать, уметь слышать и заботиться.