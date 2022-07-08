За убийство 13-летней давности – в психушку

Следственными органами Следственного комитета РФ по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Гатчинского района. Он обвиняется по статье 105 УК РФ: убийство. Дело было возбуждено в 2009 году, когда в Гатчинском районе в водоеме в Дружной Горке нашли тело мужчины 1958 года рождения с признаками насильственной смерти.

Преступление несколько лет оставалось нераскрытым, однако межведомственная аналитическая следственно-оперативная группа по расследованию неочевидных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе совершенных в прошлые годы, возглавляемая руководителем следственного управления по Ленинградской области Сергеем Сазиным, продолжала поиск преступника.

Велась масштабная работа. Ход расследования контролировался заместителем председателя Следственного комитета России Александром Клаусом. На оперативном совещании с руководством и сотрудниками следственного управления СК России по Ленинградской области, а также отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу были тщательно изучены материалы уголовного дела, даны подробные указания о проведении конкретных следственных действий и экспертных исследований, которые в последующем координировались и контролировались межведомственной аналитической следственно-оперативной группой.

В результате выполнения комплекса дополнительных следственных мероприятий было установлено, что преступление было совершено в ноябре 2008 года в квартире в Дружной Горке. На фоне личной неприязни подозреваемый избил свою жертву – нанес не менее пяти ударов руками и ногами в область расположения жизненно важных органов. Пострадавший потерял сознание и не мог сопротивляться. Тогда злоумышленник перетащил его на балкон и сбросил с третьего этажа. Затем спустился вниз, отволок тело к водоему, где связал руки и ноги проводом, привязал к нему два кирпича и скинул в воду.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый страдает психическим заболеванием и нуждается в принудительном лечении. Как следует из заключения психолого-психиатрической экспертизы, фигурант дела не мог осознавать фактический и общественный характер своих действий и руководить ими.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения.