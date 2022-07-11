Мир не без добрых людей

Дети - это будущее, цветы жизни. К сожалению, не все хозяйственные дела по благоустройству территории детского сада, как бы нам не хотелось, могут быть решены только усилиями сотрудников. К большому счастью, помощь в этом году пришла к нам от главы администрации Рождественского сельского поселения Сергея Николаевича Сорокина, который посетил детский сад №30.

Сергей Николаевич познакомился с детским садом, сотрудниками, воспитанниками и выслушал проблемы, существующие в дошкольном образовательном учреждении.

Так, с началом летнего оздоровительного периода дети большую часть времени находятся на уличных участках. Поэтому очень важно подготовить территорию и заполнить песочницы для игр. С этой просьбой обратились к администрации поселения, и в течение недели был привезен песок.

Также детскому саду потребовался срочный ремонт дороги для подъезда тяжелогрузных машин возле мусорного контейнера. И наша просьба не заставила себя ждать, щебень был привезен.

Существовала еще одна проблема, решение которой во многом зависело от сельской администрации: это дополнительное уличное освещение, которого так не хватает, особенно в зимний период. В итоге некоторые фонари были отремонтированы и оснащены новыми лампами!

Добрые дела не остаются незамеченными - они, как маяки, светят тем, кто ждет помощи. Оказывая ее, вы дарите не просто материальные ценности, а вселяете надежду на лучшее будущее.

Выражаем огромную благодарность администрации Рождественского поселения за профессиональный подход к делу, качество работы и надежное партнерство.

Примите искреннюю признательность за неравнодушное отношение к проблемам нашего учреждения.

Желаем вам дальнейшего процветания, успехов в благородном деле, побольше тепла на вашем жизненном пути, здоровья сотрудникам и их семьям.

С уважением, сотрудники, дети и родители МБДОУ «Детский сад №30 комбинированного вида»