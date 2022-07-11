Мир не без добрых людей
Все знают, что в пословицах и поговорках заключена вековая народная мудрость. Они могут потерять свой первоначальный смысл. И все-таки, русская поговорка «мир не без добрых людей» еще не утратила своего исконного значения.
Дети - это будущее, цветы жизни. К сожалению, не все хозяйственные дела по благоустройству территории детского сада, как бы нам не хотелось, могут быть решены только усилиями сотрудников. К большому счастью, помощь в этом году пришла к нам от главы администрации Рождественского сельского поселения Сергея Николаевича Сорокина, который посетил детский сад №30.
Сергей Николаевич познакомился с детским садом, сотрудниками, воспитанниками и выслушал проблемы, существующие в дошкольном образовательном учреждении.
Так, с началом летнего оздоровительного периода дети большую часть времени находятся на уличных участках. Поэтому очень важно подготовить территорию и заполнить песочницы для игр. С этой просьбой обратились к администрации поселения, и в течение недели был привезен песок.
Также детскому саду потребовался срочный ремонт дороги для подъезда тяжелогрузных машин возле мусорного контейнера. И наша просьба не заставила себя ждать, щебень был привезен.
Существовала еще одна проблема, решение которой во многом зависело от сельской администрации: это дополнительное уличное освещение, которого так не хватает, особенно в зимний период. В итоге некоторые фонари были отремонтированы и оснащены новыми лампами!
Добрые дела не остаются незамеченными - они, как маяки, светят тем, кто ждет помощи. Оказывая ее, вы дарите не просто материальные ценности, а вселяете надежду на лучшее будущее.
Выражаем огромную благодарность администрации Рождественского поселения за профессиональный подход к делу, качество работы и надежное партнерство.
Примите искреннюю признательность за неравнодушное отношение к проблемам нашего учреждения.
Желаем вам дальнейшего процветания, успехов в благородном деле, побольше тепла на вашем жизненном пути, здоровья сотрудникам и их семьям.
С уважением, сотрудники, дети и родители МБДОУ «Детский сад №30 комбинированного вида»