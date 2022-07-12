Многодетные семьи сотрудников и семейные династии – в службе судебных приставов

В помощь многодетным семьям Служба судебных приставов наряду с государством предлагает важные социальные гарантии. Так, сотрудники Управления имеют право на получение единовременной выплаты на приобретение жилья, причём, многодетные родители могут воспользоваться ею вне очереди. Кроме того, они вправе получить бесплатные квоты на целевое обучение, в том числе и на образование детей в высших учебных учреждениях.

Среди льгот наиболее значимые – устройство ребенка в детский сад без очереди, получение скидки на расходы за детский сад до 80%, дополнительный отпуск, жилищные субсидии, льготные программы кредитования, льготы на земельный и имущественный налог, скидки на оплату услуг ЖКХ и другие.

В УФССП России по Ленинградской области особенно ценят те семьи, дети в которых планируют в будущем пойти по стопам родителей. Важную роль при образовании профессиональной династии играет семейный уклад. Трудовые семейные династии – это гордость Управления, потому что вслед за родителями на службу приходят их дети, поколения сменяют друг друга на рабочем посту, обеспечивая наследование в семье содержания труда, опыта, профессиональных качеств, правил и традиций.

Например, в Гатчинском районном отделении судебных приставов продолжает трудовую династию младший судебный пристав по ОУПДС, лейтенант внутренней службы Александр Андреевич Вольвич. Его отец –Андрей Михайлович Вольвич нёс службу в должности судебного пристава по ОУПДС более 20 лет. За время службы проявил себя как грамотный и ответственный специалист. На протяжении многих лет работы в ведомстве считался лучшим в своем деле. Неоднократно награждался почётными грамотами и медалями ФССП России, в том числе медалями «За службу» I, II и III степеней, медалью «Ветеран Федеральной службы судебных приставов» и Почётной грамотой Федеральной службы судебных приставов.

За время службы Андрей Михайлович обучил и воспитал не одно поколение сотрудников, которые продолжают служить в органах принудительного исполнения Российской Федерации, а некоторые из них теперь представляют руководящий состав Управления. Самым важным учеником, по мнению Андрея Михайловича, стал его младший сын Александр, который продолжает семейную традицию и проходит службу в структурном подразделении Управления. За высокие показатели в работе, безупречное несение службы и умение грамотно организовать выполнение поставленных руководством задач Александр Андреевич Вольвич также неоднократно поощрялся руководством территориального органа принудительного исполнения.

Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области