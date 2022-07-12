В Приоратском и Демидовском парках обследуют старовозрастные деревья

В Приоратском парке работы проводятся на площади 9,6 га, в Демидовском парке на площади – 17,4 га. В поле зрения экспертов – зеленые насаждения вдоль парковых дорожек на ширине 30 метров с каждой стороны, сообщает Парковое агентство Ленинградской области.

В ходе обследования специалисты определяют виды вредителей и возбудителей болезней, делают отбор образцов для проведения лабораторных исследований, проводят инструментальное обследование стволов старовозрастных деревьев. Краской маркируются аварийные, сухостойные и ветровальные насаждения, а также насаждения, требующие мероприятий по улучшению санитарного состояния и мониторинга.

По итогам обследования специалисты подготовят отчет о проведённых исследованиях, который будет содержать рекомендации по защите и улучшению состояния зеленых насаждений, рекомендации по сносу конкретных зеленых насаждений в целях обеспечения безопасности посетителей парков, а также рекомендации по проведению мероприятий по повышению жизнеспособности старовозрастных деревьев.

В работе принимают участие профессиональные лесопатологи, инженеры лесного хозяйства, озеленители. Анализ продлится до конца октября 2022 года.

В прошлом году на территории обоих парков было обследовано порядка 2 тысяч деревьев на общей площади 34 га.