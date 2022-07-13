Дизельная электростанция: принцип работы и сфера применения

Некоторые населенные пункты расположены в отдалении от ЛЭП. Часть коттеджных, вахтовых поселков, деревень, хуторов построены вдали от крупных городов, поэтому проведение электричества невозможно или нерентабельно. В подобных случаях единственным выходом становится установка ДЭС. Производители предлагают широкий модельный ряд от компактных мобильных установок для домашнего применения до габаритного оборудования, установленного в блок контейнеры металлические от производителя в Санкт-Петербурге.

Зачастую промышленные предприятия, медицинские, образовательные центры, строительные компании приобретают генераторы в целях обеспечения безопасности на случай аварийного отключения электричества. Подключение токарного оборудования, трансформаторов к ДЭС оправдано повышенной надежностью.

Виды ДЭС

Классификация дизельных установок производится исходя из технических характеристик.

По типу исполнения ДГУ бывают:

1. Открытыми. Оборудование не имеет внешней защиты, поэтому монтируется в специально отведенное крытое место.

2. Закрытыми. Оснащены специальным шумозащитным кожухом. Низкий уровень шума позволяет монтировать агрегат в населенном пункте.

3. Блочно-модульными. Дополнительная защита обеспечивается специальным коробом, контейнером.

4. Оснащенными специальной емкостью для максимального понижения уровня шума. Устанавливаются внутри жилого дома в отдельно отведенное помещение.

По мощности:

- маломощные (не более 50 кВт);

- среднемощные (до 200 кВт);

- высокомощные (от 200 кВт).

По конструктивным особенностям:

1. Стационарными. Для монтажа предусматривается специальная площадка внутри закрытого помещения. Для оптимальной работы окружающая температура должна быть в пределах от +8 до +40 °C.

2. Мобильными. Оснащены специальными шасси, либо установлены на колесный ряд. Передвижные станции функционируют при диапазоне температур от -50 до +40 °C в условиях тряски, вибрации.

Принцип работы

Вне зависимости от технических характеристик ДЭС – автономный источник электрической энергии. Принцип работы заключается в преобразовании горючего в электрическую энергию посредством вращательных движений вала ДВС. Комплектация ДЭС включает:

- мотор;

- генераторы;

- бак для топлива;

- систему, подающую горючее и воздух;

- охлаждающую систему;

- каркас;

- защитный кожух или контейнер, если он предусмотрен.

Определенными моделями предусмотрено наличие дополнительных элементов в виде автоматизированной системы управления и запуска, автоматического резервирования сети. Вариант исполнения может отличаться исходя из функционального назначения агрегата.

Процесс выработки энергии происходит в несколько этапов:

- поступление воздуха в двигатель;

- сжатие и нагрев воздуха до требуемой температуры;

- поступление топлива с последующим возгоранием;

- газообразование, запускающее двигатель;

- передача механической энергии от вращающего вала к ротору;

- преобразование магнитного поля в электроэнергию.

Выходная мощность соответствует требуемому количеству подключенных приборов.

Преимущества и недостатки дизельных электростанций

Выбор альтернативного источника электроэнергии нуждается в серьезном подходе. Перед приобретением ДЭС целесообразно всесторонне изучить характеристики оборудования, сопоставив плюсы и минусы. К числу преимуществ агрегата относится:

1. Выбор веса и параметров. Небольшие модели можно монтировать в ограниченном помещении. Необходимость обустройства отдельного строения отпадает.

2. Транспортировка. Генераторы, оснащенные шасси и ручкой, можно переставить. Даже габаритные установки, имеющие колесный ряд, перемещают с помощью специального транспорта.

3. Безопасность. Наличие ДЭС на территории частного дома или промышленного объекта обеспечивает автономность строения. Бытовые приборы, специальное оборудование не прекратит функционировать при внезапном отключении центрального электричества.

При весомых преимуществах стоит также помнить о недостатках:

1. Высокая цена на оборудование и горючее. В случае редкого применения лучше выбрать бензиновый генератор. Однако при регулярной эксплуатации дизельная установка экономически выгоднее.

2. Уровень шума. При отсутствии специального защитного корпуса работа ДЭС сопровождается сильным шумом. Кожухи и контейнеры частично решают данную проблему, но при установке внутри дома следует выделять отдельное помещение.

ДЭС – современный и удобный способ решения проблемы отсутствия или сбоев электрической энергии.