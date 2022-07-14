Каникулы в Ленобласти — для детей Енакиево

«Ленинградская область с радостью принимает детей из Енакиево. Мы подготовили площадку в Бокситогорском районе. Ребята будут отдыхать до 2 августа, программа очень насыщенная. Одновременно готовим вторую площадку для приема еще 100 детей с 5 августа», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Встреча первой группы прошла накануне на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Прибывших детей приятно удивили военный оркестр, медведь-аниматор и ребята из «Молодой Гвардии».

Вечером отдыхающие благополучно добрались до оздоровительного лагеря — работу по организации встречи детей и их сопровождению до места назначения провел областной комитет правопорядка и безопасности.

В лагере ребят ждет театральная смена «Премьера», а также экскурсии по памятным местам Ленинградской области, мастер-классы, спортивные соревнования и встречи с интересными людьми. А у восьмерых ребят на период отдыха выпадают дни рождения — отмечать будут всеми отрядами.

В ближайшее время Ленинградская область также встретит еще троих детей из Енакиево — они примут участие в ежегодном некоммерческом международном творческом проекте Nuckids. Ребята занимаются танцами и пением. Они будут задействованы в подготовке постановки под руководством известных режиссеров и продюсеров на площадке в Выборгском районе.