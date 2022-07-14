Ленинградская область продает земли под огороды по выгодной цене

«Свой огород — хорошее подспорье и для отдыха и для выращивания овощей. Мы даем возможность не только садоводам и огородникам из СНТ выкупить арендованные ими участки по привлекательной цене, но и тем, у кого есть в аренде индивидуальные огороды для собственных нужд. Это позволит людям работать на своих участках без постоянной пролонгации аренды», — прокомментировал Александр Дрозденко.

Земельные участки, находящиеся в собственности Ленинградской области, а также те, государственная собственность на которые не разграничена, можно будет выкупить за 15% от кадастровой стоимости. Сделка состоится при условии, что органы земельного надзора не выявили никаких нарушений в обращении с землёй. Ранее возможность выкупа земельных участков по льготной цене предоставлялась только для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Теперь им могут воспользоваться и другие арендаторы земель, предназначенных под огородничество.

В Ленинградском областном комитете по управлению государственным имуществом пояснили, что решение принято в рамках реализации постановления Правительством РФ, вступившего в силу в апреле 2022 года по которому наряду со случаями, предусмотренными Земельным кодексом РФ, в 2022 году введена возможность выкупа предоставленных в аренду огородникам государственных или муниципальных земельных участков без проведения торгов.