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Очередные кредиты для мошенников

Липовая служба безопасности банка активизировалась. Гатчинцам снова стали поступать звонки от «банковских служащих», которые рассказывают про «мошеннические действия» и уговаривают перевести деньги на «безопасный счет».

Рубрики:  Криминал

Продавца зоомагазина мошенники заставили взять кредит и отправить им свои и заемные средства. 7-го июля в полицию обратилась 38-летняя жительница Малого Верево, работающая в зоомаркете: ей поступил звонок с московского номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности Центробанка и сообщил, что на ее имя одобрена заявка на кредит. Во избежание хищения денежных средств ей необходимо самой оформить кредит, снять деньги и перевести их на безопасный счет.

Сказано – сделано. Женщина оформила кредитную карту «МТС», сняла 20 тысяч рублей плюс еще 47 тысяч со своей карты после чего, следуя указаниям мошенников, перевела деньги через терминал в салоне связи в Петербурге на счет и номера телефонов, которые ей продиктовали.

Ущерб оставил 67 тысяч рублей. Сумма значительная. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.