Жительница Ленобласти – среди победителей конкурса «Узнай Россию»

Результаты были объявлены в прямом эфире на YOUTUBE-канале#Узнай Россию (https://youtu.be/n2gKBaZlXpY).

Комментируя итоги очередного этапа конкурса, первый заместитель Комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению ОПРФ, доктор и магистр бизнес-администрирования Леонид Шафиров отметил:

- Уверен, что большое количество конкурсных работ, поступивших в адрес оргкомитета, – знак того, что предпринимательство становится модным среди молодёжи. Никто не научит молодых людей ведению бизнеса лучше земляков. К сожалению, предприниматели, чьи имена на слуху, – это жители больших городов, а зачастую и представители зарубежного бизнеса. До них далеко. А земляки – близко, и опыт их релевантен условиям городов и районов регионов России. Очень важно создать условия для передачи этого опыта.

Поздравляем победителя!

Лидерами конкурсного этапа стали авторы публикаций и исследований о предпринимателях-земляках из 8 регионов России. Среди них – Регина Кошелева из города Волхов, корреспондент Волховской городской телерадиокомпании, победившая в номинации авторов публикаций о предпринимателях в СМИ и блогах.

В своих телерадиопередачах она рассказала о новом бренде «С крючком и червячком», созданном предпринимателем из Волховского района Натальей Ивановой. Она производит органические удобрения с помощью обычных дождевых червей. Как возникла идея выращивать червей и получать из них продукт, и какую роль в этой истории сыграл Волховский бизнес-инкубатор рассказала участнице конкурса Регине Кошелевой владелица сети рыболовных магазинов "Клёвый".

Второй героиней репортажа Регины Кошелевой стала Ирина Моисеева - владелица студии красоты под названием «Mira». Путь от домашнего парикмахера до хозяйки собственного салона красоты занял 18 лет. Это было время проб и ошибок, оттачивания мастерства и бесконечной работы над собой. И вот сегодня салон открыт, в кабинетах салона работают парикмахеры, мастера по маникюру и наращиванию ресниц.

О конкурсе

Всероссийский конкурс «Узнай Россию. Предприниматели-земляки» проводится при поддержке членов Общественной палаты Российской Федерации. На конкурс принимаются публикации и исследовательские работы, посвящённые предпринимателям регионов России – героям бизнеса прошлого и настоящего. Итоги конкурса подводятся поэтапно. Ранее в Общественной палате объявили победителей первого этапа (https://www.oprf.ru/news/vserossiyskiy-konkurs-uznay-rossiyu-predprinimatelizemlyaki--pervye-itogi).

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 октября 2022 года. Подробная информация по ссылке.